Prefeitura de Nova Iguaçu já liberou carnês do IPTU 2025 para os moradores do município - Divulgação

Publicado 21/01/2025 13:00

Nova Iguaçu - Os servidores públicos da Prefeitura de Nova Iguaçu terão a oportunidade de começar 2025 fazendo uma boa ação ao próximo. Estão abertas as inscrições para a Corrida e Caminhada pelo Aniversário da Cidade, que completou 192 anos no último dia 15. Para participar, basta doar duas latas de leite em pó no ato da inscrição, que está sendo realizada na Secretaria de Atendimento Geral e Ouvidoria (SEMAGO), na sede da Prefeitura apoiadora do evento que será realizado no próximo sábado (25).

As doações serão recolhidas pelo Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e distribuídas aos abrigos municipais. “A prática de atividades físicas como a corrida e a caminhada faz bem ao corpo, mas doar alimento a quem precisa faz bem à alma. Por isso, a Prefeitura de Nova Iguaçu apoia este tipo de iniciativa. Esperamos ver um grande número de servidores neste evento”, disse o prefeito Dudu Reina.

Para se inscrever, o interessado deverá apresentar um comprovante de servidor ou comissionado da Prefeitura de Nova Iguaçu, juntamente com RG. No ato da inscrição, ele receberá um link e um cupom de validação. Ao acessá-lo, o servidor deverá selecionar a modalidade que deseja participar, corrida ou caminhada, inserir o código do cupom recebido e aceitar o termo de responsabilidade.

Feito isso, o inscrito deverá fazer login no site do evento (caso não tenha, é preciso fazer o cadastro) e selecionar o tamanho desejado da camiseta antes de finalizar a compra. Será aceita apenas uma inscrição por servidor. Não será permitido inscrição para terceiros.

As inscrições devem ser feitas até a próxima quarta-feira (22), na SEMAGO, localizada na sede da Prefeitura de Nova Iguaçu (Rua Athaíde Pimenta de Moraes, 528, Centro). O atendimento acontece das 10h às 12h e das 13h às 16h. Já a retirada dos kits deverá ser feita no Supermarket do Calçadão (AV. Marechal Floriano Peixoto, 2422, Centro) na quinta (23), das 14h às 19h, e sexta (24), das 9h às 16h.

A corrida acontece no sábado (25), com largada na Via Light, na altura da Rua Arcelino Pereira Neves, no Centro, às 18h30. Os três primeiros servidores nas provas masculina e feminina receberão medalhas.

O evento tem apoio da Prefeitura e faz parte das comemorações pelos 192 anos de fundação da cidade. A festa também contará com shows de Pop Rock dos Anos 80 promovidos pela Secretaria Municipal Cultura (SEMCULT) e Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com Silvinho Blau-Blau e convidados como Avelar Love (João Penca e seus Miquinhos Amestrados), Cícero Pestana (ex-Dr Silvana & Cia) e a cantora Rosana.