Os interessados podem solicitar vagas para as seguintes modalidades: Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental - Divulgação

Publicado 21/01/2025 12:00

Nova Iguaçu - Pais e responsáveis têm mais uma oportunidade de garantir a matrícula de seus filhos na rede municipal de ensino de Nova Iguaçu. Termina nesta quarta-feira (22) a segunda fase da pré-matrícula escolar, voltada para quem perdeu o prazo da primeira fase ou ainda busca vagas nas escolas da cidade.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial www.matricula.semed.novaiguacu.rj.gov.br, onde também estará disponível a lista de alunos selecionados. Apenas as escolas que estão com vagas disponíveis estarão disponíveis nesta segunda fase.

Os interessados podem solicitar vagas para as seguintes modalidades: Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental. A relação com os nomes dos inscritos será divulgada no dia 24 de janeiro, e as matrículas deverão ser efetivadas presencialmente nos dias 29 e 30 de janeiro, diretamente na unidade escolar escolhida.

Todas as informações sobre a pré-matrícula escolar, incluindo os requisitos e documentos necessários, estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Educação.