No ano de 2024, a Secretaria de Serviços Públicos realizou intervenções em mais de 130 pontos estratégicos ao longo dos principais rios de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 22/01/2025 08:00

Nova Iguaçu - Para minimizar os impactos das chuvas de verão, a Prefeitura de Nova Iguaçu intensificou a limpeza, manutenção e o desassoreamento dos rios, valões e canais da cidade. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, acontece ao longo do ano para melhorar o escoamento das águas pluviais.

Desde de 21 de dezembro de 2024, aproximadamente 4 mil toneladas de resíduos foram retiradas dos rios de Nova Iguaçu, o equivalente a 345 caminhões de lixo, o que representa 4.100 metros cúbicos de material. Nos primeiros 15 dias de janeiro, a cidade já recolheu 2 mil toneladas de resíduos.

As equipes de limpeza estão concentradas em quatro trechos do Rio Botas, o principal da cidade. Em Comendador Soares, Santa Eugênia, Caioaba e Engenho Pequeno, sendo este último realizado em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), por meio do programa “Limpa Rio”, que busca a limpeza e o desassoreamento de rios, córregos e lagos em todo o estado. No Rio Paiol, em Vila de Cava, também são executados serviços de desassoreamento.

O prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, ressaltou a importância de dar continuidade a essas ações.

“As mudanças climáticas têm provocado chuvas cada vez mais intensas nos últimos anos, e por isso precisamos reforçar a limpeza dos rios para reduzir os riscos de alagamentos e transbordamentos. Além disso, é fundamental que o Governo Federal inclua o Projeto Iguaçu no PAC, pois os afluentes de Nova Iguaçu não deságuam diretamente no mar. O Rio Botas, por exemplo, deságua no Rio Iguaçu, em Belford Roxo, e, juntos, eles seguem até a Baía de Guanabara. Portanto, essa intervenção precisa ser feita de forma integrada, com a participação dos governos estadual e federal, envolvendo toda a Baixada Fluminense”, afirmou.



Em paralelo às ações de limpeza, a Prefeitura também está desenvolvendo projetos de macrodrenagem, incluindo a implantação de piscinões e a criação de um cinturão verde nas encostas dos morros. “Com isso, conseguiremos aumentar a absorção das chuvas pelo solo e reduzir a velocidade de descida da água, além de reter sólidos que vêm das encostas”, completou o prefeito.