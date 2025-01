Antes de começarem a atuar, os novos agentes passarão por um treinamento intensivo de aproximadamente três meses - Divulgação

Publicado 22/01/2025 12:00

Nova Iguaçu – A cidade está formando 37 novos guardas municipais para reforçar a segurança nas ruas. Nesta semana, os agentes participaram da apresentação do curso de formação, coordenado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. Eles integram a terceira turma de concursados convocados e se juntarão aos outros 63 profissionais já em serviço, somando um efetivo de 100 guardas municipais. Antes de começarem a atuar, os novos agentes passarão por um treinamento intensivo de aproximadamente três meses

O curso de treinamento será ministrado na Escola Municipal Monteiro Lobato, no Centro de Nova Iguaçu e terá mais de 400 horas de aula. Serão ensinadas disciplinas de legislação básica, primeiros-socorros, defesa pessoal, noções da história do município, abordagens de pessoas, controle de multidões, direitos humanos e outras.

O prefeito Dudu Reina esteve presente na apresentação da nova turma de guardas municipais. Ele destacou a importância da capacitação e o papel de atuação dos agentes para avanços na cidade e a importância de contar com mulheres no efetivo para uma atuação eficaz.

“Após a conclusão do curso, os agentes estarão nas ruas, protegendo nossa cidade, zelando pelo patrimônio público e garantindo a segurança da população. Precisamos de profissionais bem capacitados, e este curso é essencial para isso”, afirmou o prefeito Dudu Reina.

De acordo com o secretário de Ordem Pública de Nova Iguaçu, o tenente-coronel Fernando Bastos, a nova turma de agentes da Guarda Municipal vai ser importante para atuar em diversos pontos da cidade.

“Serão empregados nas rondas escolares, praças e vão ajudar em todo o espaço do município. Após o treinamento, estarão aptos a fazer o patrulhamento em toda cidade, auxiliando diretamente nas demais forças de segurança, promovendo uma maior segurança para o município”, disse o secretário.

Uma das convocadas da terceira turma que se apresentou nesta segunda, foi a servidora pública Aline Lacerda, de 41 anos. Ela revelou estar ansiosa para atuar nas ruas da cidade, principalmente nas equipes que fazem a ronda escolar.

“Fiz o concurso aqui por vários motivos. Amo essa cidade, busco estabilidade financeira e gosto de trabalhar com pessoas, principalmente nas escolas, com essa proximidade com alunos, pais e professores. Quero tirar dúvidas, ajudar e manter a escola mais segura. Me sinto preparada”, garantiu.

A criação da Guarda Municipal de Nova Iguaçu se tornou realidade após quase cinco anos de espera. O edital do concurso foi publicado em 2019 e a prova estava marcada para março de 2020. No entanto, a pandemia da Covid-19 fez com que o concurso fosse adiado, sendo realizado somente em 2022. Após a prova, os candidatos aprovados foram submetidos ao teste de aptidão física, exames médicos, psicológicos e pesquisa social.