Conquista reconhece o trabalho da nossa rede municipal de ensino em promover práticas inclusivas e democráticas - Divulgação

Publicado 22/01/2025 15:00

Nova Iguaçu – A cidade de Nova Iguaçu foi uma das 15 do Rio de Janeiro premiadas pelo Ministério da Educação (MEC) com o Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, em reconhecimento às suas iniciativas de ensino sobre a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, além da promoção de equidade racial nas escolas.

A conquista foi possível devido ao cumprimento dos requisitos da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), e à participação no Diagnóstico Equidade, atingindo uma pontuação satisfatória nos índices de formação dessas políticas. A premiação também destaca as práticas pedagógicas e de gestão que fortalecem a educação para as relações étnico-raciais e quilombolas.

“A conquista do Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva reconhece o trabalho da nossa rede de ensino em promover práticas inclusivas e democráticas. Esse prêmio reafirma nosso compromisso com uma educação que valorize a diversidade e contribua para um futuro mais igualitário e respeitoso para todos”, declarou Maria Virgínia Andrade Rocha, Secretária Municipal de Educação.

Com a premiação, Nova Iguaçu está habilitada a concorrer a recursos de até R$ 200 mil em um edital do MEC, destinado a financiar iniciativas de equidade racial. As inscrições, exclusivas para as secretarias municipais premiadas com o selo, serão de 3 de fevereiro a 14 de março de 2025.