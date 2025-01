Inscrições para o Cine Guandu para estudantes de Nova Iguaçu vão até fevereiro - Divulgação

Publicado 24/01/2025 10:04

Nova Iguaçu - As inscrições para o concurso ambiental e cultural Cine Guandu, promovido pelo Comitê Guandu-RJ, seguem abertas até o dia 14 de fevereiro. Já garantiram a participação diversos estudantes de Nova Iguaçu, integrante da Região Hidrográfica II (RH II).

Ao inscreverem vídeos com a temática “Mudanças climáticas e recursos hídricos”, alunos matriculados regularmente em instituições de ensino superior ou do ensino médio e/ou técnico, públicas ou particulares da RH II têm a chance de ser premiados. O Comitê Guandu prevê a distribuição de notebooks, tabletes e celulares para os três primeiros colocados, além de medalhas e troféu.

Com o Cine Guandu em sua segunda edição, o Comitê quer incentivar os estudantes a pensar nas questões ambientais importantes que impactam toda sociedade por meio da elaboração de vídeos em estilo documentário com duração entre três e quinze minutos. Nesta edição, a proposta é debater as transformações de médio e longo prazo nos padrões de temperatura e clima e suas relações com a água. Os vídeos podem ser elaborados individualmente ou por equipe composta de até três integrantes, desde que todos estejam envolvidos na concepção desde o roteiro até a execução.

Entre os materiais já inscritos, está o de um grupo que fala do Rio da Guarda como um espelho das mudanças climáticas. O manancial junto com os rios Guandu e Guandu-Mirim compõem a bacia hidrográfica que abastece cerca de 9 milhões de pessoas, principalmente da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Também já foram enviados vídeos que tratam das temáticas “Planeta Água” e “Recursos Hídricos”.

Serão considerados para a escolha dos vídeos, a pertinência ao tema proposto, a criatividade e o conteúdo, além da qualidade e riqueza de imagem, participação de personagens que acrescentem conteúdo. As produções passarão por análise para habilitação e posterior classificação, sedo levados à votação popular no canal do Youtube do Comitê, de acordo com o cronograma, cujo resultado final está previsto para o dia 26 de março de 2025.



A premiação está prevista inicialmente para abril em uma cerimônia ainda a ser marcada. Após isso, todos os materiais audiovisuais produzidos pelos três primeiros lugares poderão ser usados pelo Colegiado na disseminação da educação ambiental com ênfase em recursos hídricos em eventos que organizar ou participar.

Todo o processo do concurso, desde a inscrição até a votação para a escolha dos vencedores, é acompanhado pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap), tendo ainda, na segunda fase, a participação de membros do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA) do Comitê Guandu.

Para saber mais detalhes, os interessados em participar do concurso podem acessar no link abaixo o edital com todas as regras do concurso, regulamento e cronograma, assim como os anexos de preenchimento obrigatório para a disputa, como o formulário de inscrição, ficha técnica, declarações de cessão patrimonial e uso de imagem. A segunda edição do concurso foi lançada no ano passado e as inscrições foram prorrogadas para este ano, no entanto não há previsão de nova extensão de prazo.