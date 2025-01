O prefeito Dudu Reina recebeu a coordenadora de Programas da ONU-Habitat, Leta Vieira de Sousa, para discutir a implementação do projeto - Divulgação

Publicado 24/01/2025 09:48

Nova Iguaçu – O município de Nova Iguaçu contará um Plano de Ação Climática desenvolvido pela Organização das Nações Unidas. Nesta semana, o prefeito Dudu Reina recebeu a coordenadora de Programas da ONU-Habitat, Leta Vieira de Sousa, para discutir a implementação do projeto. Um termo de compromisso será assinado com o Governo do Estado, responsável pelo Projeto Rio Inclusivo e Sustentável, e implementado pela ONU-Habitat.

Após a assinatura do termo de compromisso, será criado um grupo de trabalho que irá envolver diferentes secretarias municipais, como Agricultura e Meio Ambiente, Saúde, Educação e Defesa Civil, e também representantes da sociedade civil. A primeira fase do projeto, com um ano de duração prevista, consiste no debate por soluções para os problemas causados por questões ligadas às emergências climáticas.

“Reduzir os transtornos causados pelas enchentes do Rio Botas é o nosso principal desafio. A Prefeitura já reativou um piscinão que recebe água da chuva e estuda a instalação de mais alguns na Via Light e próximo ao antigo aeroclube. Estas são medidas que ajudam a evitar o transbordamento do rio, mas que ainda não resolvem o problema. Ter o apoio da ONU junto ao INEA vai ser fundamental para que possamos buscar soluções para redução de desastres”, disse o prefeito Dudu Reina.

Criado em 1978, a ONU-Habitat é a agência da Organização das Nações Unidas especializada em melhorar a qualidade de vida em um mundo cada vez mais urbanizado. Os objetivos são construir cidades e comunidades seguras, resilientes e sustentáveis, promover urbanização como uma nova força transformadora positiva para pessoas e comunidades, reduzindo a desigualdade, discriminação e pobreza, além de melhorar a qualidade e o acesso aos serviços básicos.

“O planejamento é fundamental para entendermos as demandas da cidade. Sabermos o que é preciso ser feito para solucioná-las, é o primeiro passo para o trabalho começar a ter efetividade e apresentar resultados. Há situações mais simples, que podem ser resolvidas rapidamente. Mas há casos em que as soluções demandam um alto investimento, que é necessário recurso federal”, explica Leta Vieira de Sousa.

Para o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Edgar Martins, prevenir o alagamento do Rio Botas é fundamental, mas a principal prioridade é impedir que grandes volumes de água cheguem ao leito do rio, prevenindo assim catástrofes naturais

“Precisamos buscar alternativas que não sejam somente o reassentamento de pessoas ribeirinhas e o alargamento da calha do Botas. Este Plano de Ação Climática vai nos ajudar a entender, por exemplo, se o reflorestamento da Serra do Madureira será importante na absorção da água antes que ela chegue ao rio”, explica o secretário, que alertou para a importância da recuperação de áreas degradadas e também da arborização urbana na absorção de água, transformando Nova Iguaçu em uma “cidade-esponja”, com soluções baseadas na natureza