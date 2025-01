Escolas estaduais de Nova Iguaçu estão passando por reformas estruturais - Divulgação

Escolas estaduais de Nova Iguaçu estão passando por reformas estruturaisDivulgação

Publicado 28/01/2025 10:46

Nova Iguaçu - Escolas estaduais no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estão sendo reformadas, através de emendas da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Além de emendas no valor total de R$ 350 mil, foram realizadas indicações legislativas para reforma do Ciep 216 Prefeito Juarez Antunes, Ciep 352 Senador Severo Gomes, Colégio Estadual Professora Maria Helena Alarcão e Colégio Estadual Marechal Juarez Távora.

As obras de infraestrutura estão bem adiantadas, com isso os estudantes devem iniciar o ano letivo de 2025 com instalações renovadas, incluindo climatização.

A Comissão de Esporte e Lazer da Alerj é presidida pelao deputado estadual Carlinhos BNH, que esteve no Ciep Prefeito Juarez Antunes, onde estudou, mostrando a nova pintura, reforma da quadra de esportes, instalação de biblioteca e de equipamentos de ar-condicionado nas salas de aula.

“Cuidar das nossas escolas é garantir um ambiente saudável para estudantes e profissionais da educação. Vou continuar trabalhando para que o pilar mais importante para desenvolvimento da nossa sociedade esteja sempre evoluindo. Educação tem de ser com qualidade”, afirmou.