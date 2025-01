Dudu Reina conversou com moradores atingidos pela chuva nesta quinta-feira - Divulgação

Dudu Reina conversou com moradores atingidos pela chuva nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 31/01/2025 03:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu está trabalhando para recuperar a cidade dos estragos causados pelas fortes chuvas na tarde da última quarta-feira (29). Nesta quinta-feira (30), o prefeito Dudu Reina recebeu representantes do Governo do Estado para debater soluções com o objetivo de minimizar a possibilidade de novos transbordamentos do Rio Botas, principal rio do município, que corta também Belford Roxo e Duque de Caxias até desaguar na Baía de Guanabara. Equipes de diversas secretarias permanecem nas ruas de diferentes bairros em atendimento às emergências. A cidade retornou ao estágio de alerta às 14h de hoje.

“Por mais que façamos nossa parte, dando assistência à nossa população, com diversos serviços da Prefeitura, é fundamental unir forças junto ao Estado e à União para que possamos buscar soluções que sejam realmente eficazes contra as enchentes de verão na cidade. Por isso o Projeto Iguaçu, que necessita de recursos federais por seu alto custo, precisa ser executado”, afirmou Dudu Reina, que voltou a percorrer regiões afetadas pelas fortes chuvas.

Há previsão de chuva moderada a ocasionalmente forte ao longo das próximas horas. No momento, o risco de novos alagamentos é considerado alto. Por isso, a Secretaria Municipal de Defesa Civil pede para que a população fique atenta aos alertas emitidos via SMS. Em caso de emergência, estão disponíveis os telefones 199 / 2667-5751 / 9-8160-9740.

Agentes da Defesa Civil municipal e também estadual e das secretarias municipais de Assistência Social, de Saúde, de Serviços Delegados, de Serviços Públicos, de Infraestrutura, de Meio Ambiente, de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana e outros órgãos municipais permanecem nas ruas. Dois ônibus da Saúde foram colocados à disposição da população na Avenida Maracanã e na Rua Lucília, ambas em Comendador Soares, para oferecer atendimentos médico, de enfermagem e vacinação. Já as equipes da Defesa Civil e da Assistência Social seguem fazendo o levantamento de ruas e casas afetadas, enquanto o setor de Limpeza Urbana trabalha na desobstrução de bueiros e retirada de entulho e lama das vias.

De acordo com o último boletim emitido pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, 112 ocorrências foram registradas até o momento, sendo 63 delas por alagamentos de imóveis. Não há mais registro de pessoas desalojadas. Não houve casos de desabrigados, mortos e feridos.

Balanço do temporal

Nova Iguaçu foi atingida por um forte temporal na tarde de quarta-feira (29). O maior acumulado pluviométrico foi registrado na estação do bairro Riachão, com 119,61mm em seis horas. Deste total, 77,13mm caíram sobre a região em apenas duas horas. Os 119,61mm de chuva captados pela estação representam 40% da média esperada para todo o mês de janeiro, que é de 298,15mm.

O Centro (84,6mm), Moquetá (77,1mm) e Ponto Chique (72mm) também receberam grande volume de água no mesmo período. O Rio Botas transbordou por volta das 16h15 de quarta e chegou a atingir 4,77m de nível às 17h45.

Em função disso, a Prefeitura instituiu, nesta quinta-feira (30), o Gabinete de Gerenciamento de Crise. O decreto tem por objetivo adotar medidas visando a avaliação e busca por providências a serem tomadas com a finalidade de atender às demandas da população afetada pela tempestade.

Obras no Rio Botas e outros serviços

Nos últimos anos, a Prefeitura realizou obras de canalização no Rio Botas, incluindo o alargamento da calha de sete para 14 metros em um trecho de 1,2 km entre Ouro Preto e Comendador Soares, aumentando a profundidade de 1,5m para 3m. Para que o serviço fosse executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a prefeitura demoliu quase 400 construções irregulares às margens do rio, entregou moradias novas a 335 famílias e ressarciu outras 61. Além disso, a limpeza dos rios, canais e desobstrução de bueiros é feita regularmente.

No entanto, para que a canalização do Botas tenha a eficiência desejada, é fundamental que saia do papel o Projeto Iguaçu, orçado inicialmente em R$ 1 bilhão e que necessita do apoio do Estado e da União para sua execução. O projeto consiste na construção de barragens e criação de reservatórios, entre outras medidas que poderão evitar o transbordamento do rio. Para que se tenha êxito, a obra deve ser executada desde o deságue na baía de Guanabara, em Duque de Caxias, passando por Belford Roxo até chegar a Nova Iguaçu. Desta forma, três milhões de pessoas em seis municípios da Baixada seriam beneficiadas.

Enquanto isso, com o objetivo de minimizar o impacto das chuvas, a Prefeitura planeja a construção de piscinões na Via Light capazes de reter grande volume de água. No entanto, o governo municipal depende de autorização da concessionária Light devido à presença de redes elétricas.