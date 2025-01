Corrida fez parte das comemorações pelos 192 anos da cidade, completados no dia 15 de janeiro - Divulgação

Publicado 28/01/2025 11:01 | Atualizado 28/01/2025 11:07

Nova Iguaçu - Atletas profissionais e amadores se reuniram na noite do último sábado (25) para celebrar o esporte em mais uma edição da tradicional Corrida UNIG do Aniversário de Nova Iguaçu. O evento fez parte das comemorações pelos 192 anos da cidade, completados no dia 15 de janeiro.

Nem mesmo a previsão de chuva forte - que não se confirmou - afastou os competidores, que lotaram a Via Light, na altura da Vila Olímpica, no Centro, local da largada para aqueles percorreram os 3km da caminhada e os 5km da corrida. Mais de 3.500 pessoas participaram do evento.

Na prova masculina, o vencedor foi Fabiano Moura dos Santos. Ele completou o percurso em 16 minutos e 21 segundos. Já na feminina, vitória de Glauciele de Oliveira de Souza, com o tempo de 18 minutos e 14 segundos. Os campeões da noite receberam troféus e bolsas de estudos da Unig, uma das patrocinadoras do evento.

“A cada ano que passa o Grupo Mobiliza se consolida como um grande incentivador do esporte em Nova Iguaçu. Promover a corrida da cidade é um grande orgulho. Este foi apenas o primeiro evento de 2025. Teremos muitos outros ao longo do ano”, disse Rafael Reina, um dos organizadores.

Também foram premiados os vencedores por faixa etária e competidores das categorias para PCD, além de servidores públicos. Todos os participantes que completaram a corrida e também a caminhada receberam medalhas da organização. A classificação completa pode ser vista em www.neorace.com.br.