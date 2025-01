Prazo para efetivação de matrícula na rede municipal de Nova Iguaçu se encerra nesta quinta-feira (30) - Divulgação

Prazo para efetivação de matrícula na rede municipal de Nova Iguaçu se encerra nesta quinta-feira (30)Divulgação

Publicado 30/01/2025 11:46

Nova Iguaçu - Os responsáveis pelos alunos contemplados na 2ª fase da pré-matrícula escolar na rede municipal de Nova Iguaçu devem comparecer às unidades escolares selecionadas até esta quinta-feira (30) para confirmar a matrícula.

Os pais, responsáveis ou os alunos que sejam maiores de 18 anos devem comparecer à unidade escolar escolhida e apresentar todos os documentos indicados no comprovante gerado durante a inscrição online.

O atendimento será até às 15h nas escolas que possuem 1º, 2º e turno intermediário, e até às 17h nas escolas que possuem 1º, 2º e 3º turnos.

A lista completa dos alunos selecionados está disponível no site. Mais informações, como os procedimentos e a documentação necessária, podem ser consultadas no link do Diário Oficial.