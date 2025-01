Atividades do Projeto Sesc Verão serão realizadas até o próximo dia 16 de fevereiro - Divulgação

Atividades do Projeto Sesc Verão serão realizadas até o próximo dia 16 de fevereiroDivulgação

Publicado 31/01/2025 08:00

Nova Iguaçu - Moradores de Nova Iguaçu vão poder curtir a estação mais quente do ano com uma programação repleta de atrações gratuitas. Entre os meses de janeiro e fevereiro, o Sesc do município recebe a 7ª edição do Sesc Verão 2025 – projeto que leva atividades de lazer, recreativas, esportivas e shows a espaços públicos e de parceiros no estado do Rio de Janeiro. O evento conta com o apoio das prefeituras e dos Sindicatos Varejistas locais.



Até 16 de fevereiro, a unidade contará com um roteiro de variadas atividades esportivas, como oficinas de Frescobol, Beach Tennis, Basquete, além de aulões de Ritmos, Pilates ao ar livre e Natação Kids Verificar horários e dias das oficinas no Instagram do Sesc Nova Iguaçu.



Aos sábados e domingos, a partir das 10h, a diversão estará garantida para toda a família com Espaço Jogo (jogos de tabuleiros e mesas de jogos), Brinquedos Infláveis, Hidroanimação, oficina de Bolha de Sabão, Water Ball e Arena de Hoverboard. Já aos domingos, Skibunda (às 13h), e ainda Brincadeiras Aquáticas (aos sábados e domingos, às 11h) e Jogos Populares (aos sábados e domingos, às 14h).



A programação e o calendário do evento em cada localidade serão divulgados em www.sescverao.com.br. O Sesc Nova Iguaçu fica na Rua Dom Adriano Hipólito, 10, Moquetá.