Ação, promovida pela Assessoria Especial de Proteção Animal da Prefeitura de Nova Iguaçu, vacinou aproximadamente 90 animaisDivulgação

Publicado 13/02/2025 14:21

Nova Iguaçu - Moradores do bairro Barão de Guandu, na região de Tinguá, aproveitaram esta semana para imunizar seus cães e gatos contra a raiva. A ação, promovida pela Assessoria Especial de Proteção Animal da Prefeitura de Nova Iguaçu, vacinou aproximadamente 90 animais. O objetivo da iniciativa é ampliar a campanha de vacinação antirrábica, com foco nas áreas rurais do município.

Regina Freitas, de 69 anos, aproveitou a oportunidade para levar seus cinco cachorros para serem vacinados. Entre idas e vindas de sua casa até o ponto de vacinação, localizado na Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida, a moradora agradeceu pela iniciativa de proteger os pets. “Eu acho essa ação muito importante, pois muitas pessoas não têm condição de pagar por essas vacinas”, ressalta.

Já Flávia Santana, de 48 anos, levou seus cinco cães para serem vacinados. De acordo com ela, a atenção da Prefeitura com os pets da cidade é fundamental. “Todos os trabalhos que podem oferecer saúde para os animais são, acima de tudo, necessários. Espero que a campanha continue”, completa.

A vacinação antirrábica seguirá acontecendo tanto nas áreas urbanas quanto rurais de Nova Iguaçu. Segundo o assessor especial de Proteção Animal, Marcelo Reis, a ação tem sido fundamental para mapear locais com maior concentração de animais e sensibilizar os tutores sobre a importância da imunização.

“Normalmente, a vacinação antirrábica acontece anualmente nos municípios, mas a Prefeitura oferece um serviço de agendamento por demanda para ampliar o alcance. Com isso, surgiu a ideia de fazer esse projeto como um piloto, no qual pretendemos expandir a campanha para outros bairros, especialmente nas áreas rurais”, destacou.