A diversão está garantida com muita música, dança e atividades interativas para transformar o Carnaval em um momento inesquecívelDivulgação

Publicado 25/02/2025 16:30

Nova Iguaçu – O Shopping Nova Iguaçu preparou uma programação especial de Carnaval. Com eventos gratuitos, os pequenos poderão curtir bailinhos animados, teatrinho, recreação e apresentações lúdicas cheias de cor e fantasia. A diversão está garantida com muita música, dança e atividades interativas para transformar o Carnaval em um momento inesquecível para toda a família.



No dia 27 de fevereiro, às 18h, acontece o Baile A Melhor Idade Pra Dançar – Edição Pré-Carnaval, com música ao vivo e um espaço animado para dançar. A noite será embalada por ritmos contagiantes em um ambiente descontraído, perfeito para celebrar o Carnaval com muita alegria.



As crianças também terão lugar garantido na festa. No dia 01 de março, as atrações começam a partir de 14h com oficina de tatoo, seguida por Teatrinho e Recreação do Super Laranja, que promete encantar com a peça teatral “Rio”. As atividades são gratuitas no Palco da Praça de Alimentação. Para participar da oficina e tirar fotos com os personagens, o cliente deverá resgatar um cupom no aplicativo do shopping.



E fechando a programação, nos dias 02 e 03 de março, das 14h às 18h, acontece o Bailinho do Super Laranja. Com muita música, brincadeiras e diversão, a festa contará com a animação da Orquestra Circônica e da recreação do Tio Alex, garantindo momentos inesquecíveis para a criançada. O evento também será realizado no Palco da Praça de Alimentação.



"Queremos proporcionar momentos de alegria e descontração para nossos clientes, promovendo eventos inclusivos e de qualidade para todas as idades. O Carnaval é uma época de celebração e nossa programação foi pensada para garantir diversão de toda a família", afirma a gerente de marketing do Shopping Nova Iguaçu, Luciane Treigher.