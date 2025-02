O local oferece atendimentos médicos de cardiologia, clínica médica, pediatria, neuropediatria e ginecologia - Divulgação

O local oferece atendimentos médicos de cardiologia, clínica médica, pediatria, neuropediatria e ginecologiaDivulgação

Publicado 24/02/2025 14:00

Nova Iguaçu - A Clínica da Família Dolores Delfino Gomes (antiga UBS da Prata), está de cara nova. A unidade foi totalmente revitalizada e entregue pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) à população. A unidade recebeu novos mobiliários, passou por processo de pintura, ampliação do espaço de triagem, melhorias estruturais e de refrigeração. Em média, são feitos 3 mil atendimentos por mês no espaço.

O local oferece atendimentos médicos de cardiologia, clínica médica, pediatria, neuropediatria e ginecologia, além de consultas com dentista, vacinação, marcação de exames e suporte de enfermagem. O prefeito Dudu Reina visitou as instalações da unidade de saúde ao lado do secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

“Revitalizar as Clínicas da Família é uma de nossas metas, pois sabemos que essas unidades são essenciais para garantir o acesso à saúde de qualidade para a população. Com as melhorias, vamos oferecer um atendimento de maior qualidade, fortalecendo a atenção básica e cuidando de cada cidadão de Nova Iguaçu”, afirmou Reina.

Essa é a 18ª unidade da Atenção Primária em saúde de Nova Iguaçu que passou pelo processo de revitalização, que acontece desde maio de 2024. As outras 17 unidades entregues foram nos bairros: Caonze, Vila Tânia, Vila Operária, Policlínica Dirceu de Aquino (Austin), Geneciano, Super Clínica Darcy Soares (Morro Agudo), Rio D’Ouro, Jaceruba, Júlia Távora, Rolândia, Parque Todos os Santos, Valverde, Corumbá, Vila de Cava, Figueira, Eraldo Sardinha (Cacuia) e Palhada.

“Essa é uma clínica referência para os moradores da região da Prata, que passou por melhorias estruturais com uma nova ambientação. Iniciamos o projeto de revitalização com o objetivo de alcançar as unidades de saúde da atenção básica e do atendimento especializado de todos os bairros de Nova Iguaçu”, ressalta Luiz Carlos.

Morador da região há 36 anos, Alex Cozentino Dias, de 51 anos, foi atendido para consulta com um clínico geral e gostou da reforma. “Venho aqui para tudo o que preciso e sempre consigo atendimento. Cheguei aqui hoje e achei que ficou bem bonita’’, contou.

Já a professora Érica Foly, de 48 anos, esteve pela primeira vez com a filha Sofia, de 19 anos, e ficou encantada. “Assim que eu cheguei, o atendimento foi bem acolhedor. Ver essas melhorias são importantes para quem frequenta a clínica e também para o nosso bairro”, comentou.