Um dos novos postos funciona na Clínica da Família de Miguel CoutoDivulgação

Publicado 19/02/2025 10:53

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu está operando cinco novos polos de testagem e atendimento a pacientes com Covid-19 e sintomas gripais. As unidades estão atendendo imunosuprimidos com mais de 18 e idosos de 65 anos ou mais, oferecendo testes e medicamentos para prevenir ou minimizar a progressão do vírus.

Os testes rápidos de antígeno serão disponibilizados para pacientes que apresentam sintomas característicos da Covid-19, como febre, tosse, falta de ar, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta, coriza, diarreia, perda de olfato, paladar, dores no corpo, cansaço, entre outros. Em caso de resultado positivo para a doença com sintomas de até cinco dias, estes pacientes serão tratados com Paxlovid, medicamento antirretroviral indicado pelo Ministério da Saúde, conforme prescrição médica.

Todas as unidades já estão com as medicações, testes rápidos e treinadas para iniciar na segunda-feira. As Unidades de Pronto Atendimento (Upas) continuam fazendo testagens para quem apresentar sintomas da doença.

Confira o funcionamento dos polos de testagem e cuidados com a Covid-19

•Clínica da Família de Cabuçu - Avenida Abílio Augusto Távora, nº 6820.

•Clínica da Família de Miguel Couto - Rua Professor Digomar Simões, nº 50.

•Clínica da Família Arquiteta Patrícia Marinho - Rua Ingá, nº 167.

•Clínica da Família de Santa Rita - Rua Philomeno Coelho, nº 347.

•Clínica da Família de Vila Operária - Rua Nair Dias, nº 880.