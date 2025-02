Ações estão sendo realizadas no bairro desde o início deste mês e seguirão - Divulgação

Publicado 19/02/2025 10:46

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu está promovendo uma série de ações de melhoria em diversas regiões. O “Choque de Ordem” teve início pelo bairro Miguel Couto, um dos mais populosos da cidade, que está recebendo serviços de revitalização das redes de esgoto, drenagem, operação tapa-buraco, manutenção da iluminação pública, reordenamento do tráfego, poda de árvores, além da recuperação de vias e praças.

“Durante reunião com o secretariado, estabelecemos o planejamento de ações e metas para o choque de ordem que levaremos para diversos bairros. Serão vários serviços que irão trazer melhorias para a nossa população, com mais conforto, organização e segurança”, afirmou o prefeito Dudu Reina.

Somente nos primeiros dias da ação, foram retirados 15 postes inoperantes do corredor esportivo, sendo substituídos por luminárias de alta eficiência, de maior alcance e menor consumo. Na área da segurança pública, agentes estão fazendo vistorias para identificar e denunciar possíveis furtos de energia. Já a limpeza urbana será intensificada e as barracas da praça da região serão padronizadas.

“Essa modernização reduz a necessidade de aumentar pontos de instalação, uma vez que a nova tecnologia permite ampliar o espaço de iluminação com menos estruturas, garantindo desempenho superior, economia e maior impacto visual na área”, afirmou o subsecretário de Iluminação Pública de Nova Iguaçu, Rodrigo Gatto. Ainda segundo ele, 57 mil luminárias com luz de led foram instaladas na cidade.

O “Choque de Ordem” ainda visa modernizar e pintar as praças da região, desobstrução de bueiros, limpar e desassorear valões, além de reordenar o tráfego da região. No corredor de Miguel Couto, a Secretaria Municipal de Serviços Delegados (SEMUSD) já fez o serviço de roçada para cortar o mato alto da via. Outras secretarias estão envolvidas no programa, que deve ter continuidade em outros bairros.