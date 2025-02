Exercício foi realizado com moradores do Morro de DPO, em Austin, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 13/02/2025 14:30

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu realizou, na última semana, o primeiro exercício simulado de Desocupação Preventiva Para Emergência na comunidade do Morro do DPO, em Austin. O local é uma área já mapeada pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM) e reconhecidamente vulnerável a deslizamentos de terra.

O objetivo da ação é orientar e preparar as comunidades vulneráveis do município para situações de desocupação emergencial, além de prevenir desastres e minimizar suas consequências. Os moradores que participarem serão cadastrados e identificados com pulseiras.

Na atividade, a Defesa Civil emitiu um aviso de alerta máximo para iniciar a desocupação do morro. Os participantes tiveram se deslocar até o Ponto de Apoio principal, localizado no Instituto Santa Ângela, na Rua Santa Rosa, nº 302. Aproximadamente 1.300 moradores participaram.

“O exercício prepara os agentes, órgãos da prefeitura e moradores para situações reais, causadas por eventos adversos. Vamos simular situações de chuvas intensas que provocam deslizamentos, já que a área do Morro do DPO possui essas características”, afirmou o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Jorge Ribeiro Lopes.