Podem se vacinar crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos de idadeDivulgação

Publicado 13/02/2025 14:51

Nova Iguaçu - A campanha de vacinação contra a dengue continua em Nova Iguaçu. Podem se vacinar crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos de idade. O esquema de imunização é de duas doses, com intervalo mínimo de 90 dias entre elas. Para se vacinar, os jovens precisam estar acompanhados de seus pais ou responsáveis, munidos de documento de identificação, CPF e caderneta de vacinação.

Caso a pessoa tenha sido diagnosticada com dengue, é recomendado pelos médicos aguardar um período de seis meses para dar início ao esquema vacinal.

Na cidade, a vacinação está disponível em 56 postos de saúde - com exceção da UBS Alberto Sobral -, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O serviço também funciona aos finais de semana no Centro de Saúde Vasco Barcelos, das 8h30 às 16h, e na Policlínica do Shopping Nova Iguaçu, das 8h às 20h.

Confira no link a lista com os endereços e horário de funcionamento das unidades de saúde: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/rotina/