Município, por meio da Defesa Civil, divulgou recomendações para semana de calor extremo na cidadeDivulgação

Publicado 18/02/2025 10:17

Nova Iguaçu - Com a previsão de temperaturas superiores a 40ºC para os próximos dias, a Defesa Civil de Nova Iguaçu orienta a população a redobrar os cuidados com a saúde e o bem-estar. A principal recomendação é manter-se bem hidratado, consumindo bastante água, e evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h, quando o calor é mais intenso. Também é aconselhável umidificar os ambientes internos com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água, além de procurar permanecer em locais sombreados, preferencialmente em áreas com vegetação ou ambientes refrigerados.



“Nos próximos dias, Nova Iguaçu deve enfrentar temperaturas elevadas, com máximas podendo chegar a 41°C. A previsão indica dias ensolarados, sem possibilidade de chuva significativa. As altas temperaturas podem acarretar diversos impactos à saúde e ao bem-estar dos moradores”, afirma Jorge Lopes, secretário de Defesa Civil de Nova Iguaçu.

“Diante desse cenário, é fundamental que os moradores adotem medidas preventivas, como manter-se hidratado, evitar exposição direta ao sol nos horários de pico e buscar ambientes frescos sempre que possível”.

A Prefeitura de Nova Iguaçu já liberou o uso de bermudas para servidores municipais durante o expediente, motoristas de táxis, vans e kombis credenciadas, além de motoristas e trocadores de ônibus. A liberação da vestimenta vale até o dia 31 de março.

Existem duas maneiras de calcular como nossos sentidos percebem a temperatura do ar, de acordo com especialistas. Na sensação térmica, é relacionada a temperatura real com a velocidade do vento. Já o índice de calor é calculado em função da temperatura e da umidade do ar.

“Isso significa que a percepção do calor pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como localização geográfica, ambiente, se é uma área arborizada ou urbana, tipo de vestuário e outros aspectos que influenciam os sentidos”, explicou o secretário.

Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agência científica do governo americano que estuda e prevê o clima, oceanos e atmosfera, há alguns efeitos do Índice de calor e os cuidados que devem ser observados. Quando os termômetros estão entre 27º e 32°C, é preciso ter cuidado, pois há possibilidade de fadiga após exposição e atividade prolongadas. Entre 32º e 41 °C, o cuidado deve ser extremo. Já entre 41º e 54ºC, a situação é de perigo. Acima de 54°C, o perigo é extremo, nos três últimos casos, podem ocorrer hipertermia e câimbras.