A cerimônia foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) no auditório da Casa do Professor - Divulgação / PMNI

Nova Iguaçu - O tão sonhado momento de entrar na faculdade chegou para Guilherme Souza Cabral Lopes. Aos 17 anos, ele foi aprovado no vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para o curso de Letras, uma conquista alcançada graças ao curso de pré-vestibular municipal de Nova Iguaçu, em 2024. Na última semana, Guilherme foi homenageado, junto com outros ex-alunos, em uma cerimônia marcada por emoção e agradecimentos.

“Quando entrei no pré-vestibular municipal, não imaginava o impacto que teria na minha vida. O ambiente era focado, com todos compartilhando o mesmo objetivo: entrar na universidade pública. Encontrei apoio, conhecimento e a confiança que precisava para enfrentar a prova. Escolhi seguir na educação, pois sei que a base que recebi aqui fez toda a diferença. Esse projeto não só ensina, mas transforma vidas", afirmou o adolescente, que também foi aprovado para o curso de Nutrição da UNIRIO.

A cerimônia, realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) no auditório da Casa do Professor, também homenageou outros 24 ex-alunos que participaram dos cursos de pré-vestibular e pré-técnico municipais e conquistaram vagas em universidades ou escolas técnicas.

"Hoje celebramos as conquistas de nossos alunos, que, com dedicação e esforço, garantiram suas aprovações em instituições de ensino superior e escolas técnicas. Este resultado reflete não apenas o talento de cada um, mas também o compromisso de nossos educadores e a qualidade do ensino municipal", afirmou a secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha.

Aos 14 anos, Íris Santos de Souza também se destacou, garantindo aprovações em cursos técnicos de Eletrônica e Química, ambos no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), e Edificações, na FAETEC.

"Sempre busquei dar o meu melhor, e ver esses resultados é gratificante. O preparatório municipal me deu o suporte necessário para conquistar essas oportunidades. Agora, sigo confiante para os próximos desafios", celebrou a estudante.

Foco na formação continuada dos educadores

O evento, voltado para mais de 6 mil educadores da rede municipal, contará com palestras e debates com o objetivo de fortalecer a prática pedagógica e garantir um atendimento de qualidade para os 65 mil alunos da rede municipal de educação.

A palestra de abertura, com o tema "Currículo, Estratégias de Ensino e Saberes Docentes", conduzida pelos pedagogos Paula Reis e Danilo Mota, abordou a importância de um planejamento pedagógico estruturado, flexível e inclusivo.

"Nosso foco é garantir que cada aluno tenha acesso ao ensino adequado às suas necessidades. Precisamos adaptar nossas práticas para assegurar o aprendizado de todos, respeitando suas individualidades", afirmou Paula Reis.

A programação também incluiu temas essenciais como alfabetização, educação especial e o ensino de jovens e adultos (EJA), reforçando o compromisso com o desenvolvimento integral dos estudantes.

"Este é um momento de gratidão e responsabilidade. A tarefa de educar nossos alunos é desafiadora, mas também uma missão transformadora. Juntos, faremos deste um ano de grandes realizações para a educação municipal", concluiu a secretária Maria Virgínia.