Divulgação

Publicado 18/02/2025 10:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou, na última semana, a instalação de barreiras com guarda-corpo nas passarelas da cidade, com o objetivo de impedir o trânsito de motocicletas que trafegam nesses locais. A medida visa reduzir o risco de acidentes e melhorar a segurança dos pedestres. A ação é uma parceria da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (Codeni) com a Subsecretaria de Iluminação Pública.

As primeiras passarelas a receberem as barreiras são as que cruzam a linha férrea da Supervia, entre a Avenida Tancredo Neves (antiga Guadalajara) e a Rua Bernardino de Melo, nos bairros Santa Eugênia e Jardim Canaã. A intervenção será expandida para outras áreas da cidade, como Austin e Comendador Soares. O projeto também contempla melhorias na acessibilidade e na iluminação pública, com a instalação de lâmpadas de LED.

“Não podemos permitir que as pessoas corram risco de serem atropeladas por imprudência de motociclistas. Nossa ação é para garantir mais segurança e combater práticas de condutores que utilizam estes acessos como passagem irregular”, disse o prefeito Dudu Reina.

De acordo com o subsecretário de Iluminação Pública, Rodrigo Gatto, além da instalação das barreiras, as passarelas passarão por uma revitalização, incluindo a pintura das grades e o aumento da eficiência da iluminação.

“Vamos pintar as grades e dar um novo visual. Outra medida é aumentar a eficiência da iluminação nas passarelas. Isso vai dar mais segurança aos pedestres que atravessam esses acessos”, afirmou Gatto. Segundo ele, 57 mil luminárias com luz Led foram instaladas na cidade.

Morador do bairro Jardim Canaã, o operador de máquina Vanil Aparecido Pereira, de 51 anos, costuma usar uma das passarelas da região. Ele conta que, por muito pouco, já não foi atropelado por um motociclista.

“Passam com as motos aqui em velocidade excessiva e quase derrubam a gente. É muito perigoso, pois os motociclistas nem avisam. Temos que ficar atentos, olhando para trás temendo uma aproximação inesperada. Alguns jogam os pedestres contra os ferros. Não podemos nem reclamar que somos ameaçados. Essa ação da Prefeitura vai acabar com isso”, contou o morador.

A passagem de motos em passarelas é proibida pelo artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa é de R$ 880,41 e perda de 7 pontos na carteira de motorista.