Na última semana, a ação aconteceu nos terminais dos pontos de ônibus localizados na Avenida Marechal Floriano Peixoto - Divulgação

Publicado 18/02/2025 14:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu está intensificando a fiscalização nas rampas de acesso dos ônibus das linhas municipais. Na última semana, a ação aconteceu nos terminais dos pontos de ônibus localizados na Avenida Marechal Floriano Peixoto, e vai continuar na Rua Coronel Francisco Soares e na Avenida Bernardino de Melo. O objetivo é garantir que os equipamentos estejam em condições para serem utilizados no desembarque de cadeirantes, grávidas, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme as diretrizes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



Em menos de 30 minutos, os agentes fiscalizaram 12 ônibus. Um dos veículos apresentou defeito na rampa de acesso e foi recolhido para a garagem da empresa responsável. A empresa foi notificada pela Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana e tem até 48 horas para realizar o reparo. Caso não atenda à solicitação, o ônibus será impedido de circular nas ruas de Nova Iguaçu. Atualmente, a cidade conta com 70 linhas municipais e cerca de 320 ônibus.

“Esta ação tem como objetivo garantir que as rampas de acesso estejam em pleno funcionamento, bem conservadas e adequadas para o uso das pessoas que dependem deste recurso. Aproveitamos para orientar os motoristas sobre o manuseio correto dessas rampas”, afirmou Leonardo Bastos Callijão, secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana.

Morador do bairro da Posse, Roberto dos Santos, cabeleireiro de 48 anos, acredita que a fiscalização terá um impacto positivo na qualidade do transporte público e na melhoria da acessibilidade.

“Já vi cadeirantes enfrentando dificuldades para embarcar. Se a fiscalização for constante, as empresas de ônibus serão mais obrigadas a oferecer ônibus adequados para a população, especialmente para quem tem dificuldades de locomoção”, disse.