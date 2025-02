Informações foram apresentadas pelo secretário municipal de Planejamento, Finança e Gestão, Fabiano Muniz da Silva - Divulgação

Publicado 24/02/2025 13:00

Nova Iguaçu - Com uma receita corrente líquida de quase R$ 2,5 bilhões no ano passado, o município, nestes últimos anos de gestão, tem procurado demonstrar equilíbrio fiscal, tendo como resultado um superávit (quando a receita é maior do que a despesa) de R$ 154 milhões. Esta e outras informações foram apresentadas pelo secretário municipal de Planejamento, Finança e Gestão, Fabiano Muniz da Silva, durante audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento da Câmara de Nova Iguaçu.

Durante a reunião, aberta ao público, foi entregue o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura, relativo ao 3º quadrimestre de 2024. As despesas com pessoal representaram 42,57% e a cidade atingiu os limites de gastos com saúde e educação, nos percentuais de 25,75% e 18%, respectivamente.

Segundo o secretário Fabiano, o relatório demonstra o compromisso com a transparência e a disciplina fiscal durante o governo de Rogerio Lisboa. “Com Dudu Reina não será diferente”, afirmou.

Esta foi a 1ª audiência pública realizada pela presidência do vereador Dr. Marcio Guerreiro. A Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da CMNI conduziu a audiência. O vice-presidente da Comissão, Claudio Haja Luz, presidiu, acompanhado dos membros presidente Dr. Marcio Guerreiro, Alexandre da Padaria, Alcemir Gomes e Mauricio Morais.