Câmara teve um aumento de 13 novos vereadores, que se juntaram aos 10 que se reelegeram - Divulgação

Publicado 19/02/2025 10:57

Nova Iguaçu - Com o plenário lotado e a presença dos 23 vereadores, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu deu início à legislatura 2025/2028. Anfitrião da sessão, o presidente Dr. Marcio Guerreiro deu as boas-vindas aos parlamentares e ao público presente.

“Quero agradecer a presença de todos que hoje vieram aqui nos prestigiar. São familiares, apoiadores e assessores, todos responsáveis pelo mandato que temos o prazer de cumprir. Com muita fé em Deus, tenho certeza que iremos entregar um Poder Legislativo de muitas ações positivas para a população de nossa cidade”, afirmou.



Os 23 vereadores fizeram uso da palavra, em Tema Livre. Palavras de agradecimento, gratidão e certeza da importância da parceria com o Executivo foram a tônica dos discursos. O prefeito Dudu Reina, ex-presidente da Câmara, foi lembrado por todos. Políticas públicas de combate à violência também foram defendidas. O começo das obras do Batalhão da Polícia Militar na cidade foi comemorado. Ele ficará em terreno localizado no bairro Botafogo.



A Casa começa este ano com aumento de 13 novos vereadores, que se juntaram aos 10 que se reelegeram. Todas as Comissões Permanentes estão formadas (confira a relação no site www.cmni.rj.gov.br), e reuniões de trabalho já foram marcadas.

O procurador-chefe da Prefeitura, João Bosco, participou da sessão representando o prefeito Dudu Reina, que enviou mensagem indicando o vereador Mauricio de Morais como líder de governo.