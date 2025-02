O novo Sistema se junta às estratégias de envio de mensagens de Alerta, via SMS pelo 40119, a rede de Voluntários e Líderes Comunitários - Divulgação

Publicado 25/02/2025 10:00

Nova Iguaçu - Com o objetivo de comunicar em tempo real e orientar pessoas que estejam em locais com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo, a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu acaba de incorporar ao seu sistema de alertas a tecnologia "Cell Broadcast". Além de mensagens de texto, como já ocorre por SMS, o Defesa Civil Alerta tem como novidade um aviso sonoro nos celulares, mesmo com os aparelhos estando no modo silencioso.

Equipes da Defesa Civil de Nova Iguaçu tiveram treinamento do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ), da Defesa Civil do Estado do Rio, junto de outros municípios da Baixada Fluminense, para utilizar o sistema disponibilizado pela Defesa Civil Nacional.

O Cell Broadcast permite o envio de mensagens diretas para os aparelhos celulares que estiverem em áreas de riscos severos ou extremos, com ameaça à vida e à integridade das pessoas. Não há necessidade de qualquer tipo de cadastro.

O novo Sistema se junta às estratégias de envio de mensagens de Alerta, via SMS pelo 40119, a rede de Voluntários e Líderes Comunitários que compõem os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil em comunidades vulneráveis, entre outras ferramentas, para o aperfeiçoamento da comunicação de risco em Nova Iguaçu.

"As ações de monitoramento das condições do tempo e envio de alertas para população são fundamentais para proteger e salvar vidas. Com essa tecnologia, podemos delimitar a área onde os celulares receberão as informações de alerta conforme a evolução e o grau do risco”, afirma o superintendente de Defesa Civil de Nova Iguaçu, tenente-coronel Vilson Santos.