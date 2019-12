A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro apressou as votações durante o dia de ontem. A Casa apresentou 66 projetos de lei - sendo algumas pautas complexas como o orçamento e a criação de um novo fundo estadual. O objetivo seria limpar o mais rapidamente possível a pauta para iniciar o recesso de fim de ano. Os parlamentares foram surpreendidos com sete sessões extraordinárias, além da normal. As propostas foram enviadas de forma eletrônica ainda na madrugada de ontem e a versão completa foi vista apenas pela manhã, já com a versão impressa do texto.