Publicado 24/11/2021 15:29 | Atualizado 24/11/2021 17:04

Rio - Um dos maiores mitos em torno da bancada do 'Jornal Nacional' foi confirmado por Fátima Bernardes na manhã desta quarta-feira (24) no 'Encontro', da Globo. A ex-apresentadora do noticiário admitiu que se aproveitava da bancada para usar roupas informais da cintura para baixo, que em nada combinava com os terninhos que usava diariamente ao vivo.

A peça mais frequente que Fátima usou no comando do 'Jornal Nacional' foram seus chinelos ou sandálias rasteirinhas. Como ela nunca se levantava da bancada durante a exibição do programa, seus pés ficavam invisíveis para os telespectadores de todo o Brasil.

"Já apresentei [de chinelo]. Porque não aparecia, os pés ficavam embaixo da bancada, então às vezes eu estava com uma saia dessas longuetes que eu gosto de usar com rasteirinha e ficava de rasteirinha", disse a apresentadora do Encontro.

A revelação ocorreu após Tati Machado levar ao programa um debate sobre a última edição do 'Caldeirão', em que Marcos Mion surgiu no palco usando um par de chinelos em vez de seus tênis diferentões. Foi quando a jornalista questionou a apresentadora sobre o mito em torno da bancada do 'Jornal Nacional'.

"Agora quero saber de Fátima Bernardes, um Jornal Nacional, na bancada, uma coisa séria. Toda arrumada pra cima, cabelos diferentes, look lindo e chinelo embaixo. Já aconteceu?", mandou na lata a jornalista.

"Eu chegava às 14h lá [na Redação do Jornal Nacional], o jornal sai do ar às 21h, 21h40. Ficava muitas vezes com a rasteirinha, sim", reforçou Fátima, que desde 2012 comanda o 'Encontro' nas manhãs da Globo.

O mistério em torno dos figurinos dos âncoras do Jornal Nacional paira na mente dos brasileiros há anos. Cid Moreira, que apresentou o noticiário de 1969 a 1996, confessou anos mais tarde que entrou ao vivo em uma edição de Carnaval vestindo terno, camisa e gravata, como manda o protocolo diante das câmeras, mas que por baixo da bancada ele estava apenas de bermuda.