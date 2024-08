Geladeira Consul Frost Free de uma porta - Reprodução / Amazon

Geladeira Consul Frost Free de uma porta Reprodução / Amazon

Publicado 24/08/2024 09:00

Essas opções são perfeitas para quem deseja economizar sem abrir mão de uma geladeira que atenda às necessidades do dia a dia. Confira abaixo:

Para quem busca uma opção econômica e funcional, a geladeira Smaltec de 245 litros surge como uma escolha inteligente . Custando R$1.999,90, ela se destaca pelo design compacto e pelo congelador interno que, apesar de simples, é eficaz para lares menores. Com uma porta única, esse modelo é ideal para quem tem pouco espaço, garantindo a conservação dos alimentos com baixo consumo de energia.

Subindo um pouco na faixa de preço, a geladeira Consul Frost Free de 300 litros aparece como uma alternativa prática e moderna , por R$2.199,00. Com o diferencial do sistema Frost Free, esse modelo elimina a necessidade de descongelamento manual, facilitando o dia a dia. Seu espaço interno bem distribuído e o congelador amplo tornam ainda o eletrodoméstico uma excelente escolha para famílias que precisam de mais capacidade sem comprometer o orçamento.

E a geladeira Electrolux de 260 litros , disponível por R$2.449,90, oferece uma combinação de estilo e eficiência. Com duas portas e sistema de descongelamento automático, ela proporciona maior organização e facilidade no uso diário. Esse modelo também é eficiente no consumo de energia, com classificação “A”, e possui prateleiras ajustáveis que permitem uma organização personalizada dos alimentos, atendendo a diferentes necessidades.