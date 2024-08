Ar-condicionados estão em promoção na Amazon - Reprodução / Amazon

Ar-condicionados estão em promoção na AmazonReprodução / Amazon

Publicado 25/08/2024 11:00

Mesmo com as temperaturas mais amenas do inverno, garantir o conforto térmico do lar, já pensando no verão, é uma estratégia inteligente. Quem não gosta de chegar em casa e encontrar um ambiente fresco e agradável? Principalmente nos dias mais quentes.

Neste domingo (25), climatizar um ambiente será possível sem comprometer o orçamento, pois os ar-condicionados estão aparecendo com menores preços na Amazon - apenas por algumas horas. Ainda há opções de entrega rápida, o que facilita ainda mais o processo de compra, permitindo que se comece a desfrutar do conforto antes mesmo da próxima estação.

Entre as ofertas disponíveis, o ar-condicionado split Agratto de 9.000 BTUs se destaca pelo preço atraente de R$1.799,90. Esse modelo é ideal para quem busca eficiência e durabilidade, contando com serpentina de cobre - que garante uma transferência de calor eficaz. Com um design moderno e painel de LED intuitivo, ele combina funcionalidade com estética, além de oferecer uma operação silenciosa, graças à sua unidade condensadora Top Discharge.

Outra excelente escolha é o ar-condicionado split Philco de 9.000 BTUs , oferecido por R$1.999. Esse modelo é conhecido pela sua versatilidade, possuindo modos de operação que vão além do simples resfriamento - incluindo desumidificação, ventilação e modos automáticos. O sistema de controle de temperatura digital, que varia de 16°C a 32°C, e as opções de ventilação ajustáveis garantem um ambiente confortável em qualquer situação.

Mas se o foco é tecnologia e saúde, o ar-condicionado split Electrolux de 9.000 BTUs está com um preço competitivo de R$2.033,20. Esse modelo vai além da climatização, integrando um sistema de tripla filtragem que elimina até 99,9% dos alérgenos, bactérias e fungos presentes no ar. Isso garante um ambiente mais saudável e seguro para toda a família. A Electrolux também oferece a possibilidade de personalização do aparelho, permitindo que ele se integre perfeitamente à decoração de qualquer ambiente.

Por fim, o ar-condicionado LG Dual Inverter de 9.000 BTUs é uma das opções mais completas, disponível por R$2.329. Esse modelo combina eficiência energética com conectividade de última geração. Equipado com inteligência artificial e controle por voz, ele se adapta a qualquer estilo de vida, permitindo ajustes precisos através de assistentes como Google e Alexa. O modo “SLEEP” e a função “ENERGY SAVING” proporcionam economia de energia sem comprometer o conforto, enquanto o resfriamento rápido é garantido pelo “JET MODE”. Com sua construção robusta e design sofisticado, é uma escolha segura e durável.