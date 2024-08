Piloto marcador de quadro branco BIC Marking - Reprodução / Amazon

Publicado 26/08/2024 16:00

Nesta segunda-feira (26), uma página especial de ofertas em artigos de escritório e papelaria promete ajudar quem deseja renovar o ambiente de trabalho ou estudos sem gastar muito. Com descontos que chegam até 45% na Amazon, é possível adquirir produtos essenciais com economia significativa.

papelaria, escritório ou sala de aula. Entre as opções, destaca-se o piloto marcador de quadro branco BIC Marking , que está com 27% de desconto, saindo por R$24,90. O marcador oferece escrita firme e fácil de apagar, mesmo com suas cores vivas. A BIC, conhecida por sua qualidade, garante um produto ideal para anotações claras e organizadas, indispensável em qualquer lista de, escritório ou sala de aula.

Outro destaque é o conjunto com 3 canetas ponta fina Stabilo , disponível com 42% de desconto, custando R$20,50. As canetas, que são perfeitas para traçados precisos, vêm nas cores azul, preta e vermelha, e têm longa durabilidade. Com corpo sextavado e tinta de secagem rápida, elas se tornam a escolha certa para quem busca precisão em suas escritas.

Já para quem gosta de versatilidade, a caneta esferográfica Bic com 4 cores é uma excelente pedida. Agora com 22% de desconto, por R$25,90, o produto combina três cores de tinta e uma lapiseira - ideal para anotações criativas e organização pessoal.

Para os adeptos das cores vibrantes e organização, porém, o Post-it 3M Colorido está com 20% de desconto, custando R$41,40. Com super adesão, as notas adesivas são práticas para pequenas listas e ideais para aplicação em superfícies verticais. O produto também é reciclável, refletindo um compromisso da marca com a sustentabilidade.

Mais ofertas em papelaria

fita mágica transparente Scotch , com 45% de desconto, agora por R$16,82, também merece atenção. Resistente e prática, essa fita não amarela com o tempo e aceita escrita de lápis e caneta, sendo ideal para uso em escritórios e em casa.

Para quem busca otimizar o espaço de trabalho, a escrivaninha de computador com uma gaveta e prateleira organizadora está em promoção por R$131,90, com 29% de desconto. Tendo um design contemporâneo e funcional, a escrivaninha oferece praticidade e organização, sendo perfeita para ambientes compactos.

Por fim, a luminária de mesa com 30W , em oferta por R$29,79 - com 34% de desconto - proporciona iluminação direcionada e ajustável, sendo ideal para quem precisa de um ambiente bem iluminado para estudar ou trabalhar.