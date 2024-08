Panela de pressão elétrica Electrolux Experience PCC21 assinada pela chef Rita Lobo - Reprodução / Amazon

Publicado 27/08/2024 16:00



A panela de pressão elétrica Electrolux Experience PCC21 , assinada pela chef Rita Lobo, vem se destacando pela combinação de tecnologia, praticidade e segurança. Testada na cozinha de casa, mostrou-se uma aliada poderosa na rotina de quem busca otimizar o preparo das refeições, mas sem abrir mão do sabor.

Com capacidade para 6 litros e 15 receitas pré-programadas, essa panela de pressão promete facilitar o dia a dia - e cumpre o que promete. A experiência começa com a facilidade de manuseio: o display em LED é intuitivo, permitindo selecionar modos de cozimento com apenas um toque. Já os 3 níveis de pressão ajustáveis garantem o ponto perfeito para cada alimento, seja uma carne mais firme ou legumes delicados.

Ao colocar à prova a função de cozimento lento, a panela de pressão também surpreendeu. Preparar uma costela suculenta foi uma tarefa descomplicada e sem ruídos incômodos. E a promessa de ser um equipamento silencioso é cumprida, permitindo que a cozinha continue sendo um ambiente tranquilo, mesmo enquanto a panela trabalha.

A segurança, um dos aspectos mais críticos em panelas de pressão, também fica garantida pelos 10 dispositivos integrados, incluindo o travamento automático da tampa e um aviso sonoro que notifica quando a pressão interna atinge seu pico. A panela interna antiaderente, além de facilitar o cozimento, torna a limpeza rápida e eficiente - um bônus significativo para quem valoriza a praticidade.

Outro diferencial é a função “Programar Preparo”, que permite planejar o início do cozimento com até 24 horas de antecedência. Testada em uma manhã agitada, garantiu uma refeição pronta e quentinha na hora do almoço, como se tivesse sido preparada na hora.

Com acabamento em aço inox escovado, a panela ainda alia estética e durabilidade, destacando-se como um item que pode ser levado à mesa com elegância. O cabo elétrico removível é outro detalhe que contribui para a praticidade no dia a dia.