Copo térmico de cerveja StanleyReprodução / Stanley

Publicado 08/09/2024 11:00

Na manhã deste domingo (8), os amantes dos produtos da marca Stanley estão podendo aproveitar uma promoção relâmpago na Amazon. Isso porque, neste momento, diversos modelos da marca estão disponíveis com descontos significativos, mas por um período limitado, oferecendo uma oportunidade única para quem deseja adquirir copos e garrafas térmicas de alta qualidade a preços mais acessíveis.

Stanley também é eficaz na preservação de líquidos quentes, como chá e café, por até 1h30, fazendo dele um verdadeiro coringa para qualquer situação. Entre as ofertas destacadas, o copo térmico Everyday de 296ml se apresenta como uma opção versátil para todas as horas do dia, com 31% de desconto, saindo por R$123,57. Com design moderno e funcional, mantém bebidas geladas por até 5 horas e, com a adição de gelo, até 20 horas. O modelotambém é eficaz na preservação de líquidos quentes, como chá e café, por até 1h30, fazendo dele um verdadeiro coringa para qualquer situação.

Para os que apreciam uma boa cerveja, o copo térmico de cerveja Stanley de 473ml , oferecido por R$110,95, surge como uma escolha ideal. Esse copo mantém a cerveja gelada por até 4 horas e seu design com parede dupla evita a condensação externa, garantindo conforto e firmeza ao segurar. É a solução perfeita para quem valoriza a bebida sempre na temperatura ideal, seja em casa ou ao ar livre.

Aqueles que preferem uma maior capacidade, porém, podem encontrar a caneca térmica de cerveja Stanley de 709ml com 29% de desconto , disponível por R$155,87. Sendo a mais vendida da categoria na Amazon, essa caneca térmica é robusta e garante até 5 horas de preservação térmica sem gelo. Sua construção sólida e design confortável fazem dela a parceira ideal para momentos de descontração com amigos ou no conforto do lar.

Outro destaque da promoção é o copo Quencher 2.0 Stanley de 591ml , à venda por R$218,98. Com um design moderno e funcional, esse modelo é perfeito para acompanhar as jornadas diárias, mantendo a hidratação em alta. Com um canudo que facilita o consumo de líquidos e uma alça robusta para transporte, combina estilo e praticidade, sendo sucesso absoluto de vendas nos Estados Unidos.

Por fim, o Tumbler Térmico Flip Straw Stanley de 887ml , disponível por R$319, é a escolha certa para quem busca manter a bebida gelada por até 12 horas, ou até dois dias quando utilizado com gelo. Esse modelo é ideal para aventuras ao ar livre, oferecendo uma locomoção prática com sua alça integrada e um bico rígido com canudo flexível, garantindo que cada gota seja aproveitada.