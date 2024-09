Macarrão para o festival de massas em casa - Reprodução / Freepik

Publicado 07/09/2024 09:00

Organizar um festival de massas em casa é uma ótima maneira de reunir amigos e familiares em torno de uma mesa repleta de sabor. E para facilitar o preparo neste fim de semana, O Dia Mais selecionou algumas promoções imperdíveis de massas e utensílios de cozinha. Quem busca praticidade e qualidade não pode deixar de conferir as opções disponíveis na Amazon, que prometem transformar qualquer refeição em um verdadeiro banquete italiano.

festival de massas, o destaque pode ser a tradicional " E nesse, o destaque pode ser a tradicional " massa de lasanha com ovos de 200g Barilla ", que está disponível por apenas R$4,99. Essa opção é amada pelos brasileiros por sua praticidade e sabor. Pré-cozida, ela pode ir direto ao forno, sendo perfeita para receitas com molho bolonhesa, de legumes ou molho branco, garantindo um prato delicioso com o mínimo de esforço.

Outra opção interessante é a " massa tipo caseira talharim de 500g Famiglia Venturelli ", disponível por R$9 na Amazon. Feita com a farinha Venturelli Puríssima, essa massa é produzida sem químicos e aditivos, oferecendo um resultado mais leve e saboroso para quem não abre mão da qualidade. Sua produção sem processo de fritura ainda contribui para uma melhor digestibilidade, fazendo da escolha um acerto para refeições em família.

Os amantes de massas mais delicadas, entretanto, podem apostar na " massa com ovos do tipo cabelo de anjo com 500g Adria ", que sai por R$10,60. Com uma avaliação de 5 estrelas na Amazon por consumidores como Heloisa M., essa opção é descrita como "imbatível" e tem conquistado fãs por décadas. “Conheço e uso há décadas. Não pode faltar. Obrigada Adria por não tirar de linha!”. Leve e versátil, a massa também é perfeita para sopas e pratos mais leves, sendo um item essencial em qualquer cozinha.

Para os que preferem uma opção mais sofisticada, a " massa all 'uovo pappardelle de 200g Agnese " é outra excelente escolha. Em promoção por R$13,48, com 15% de desconto adicional no programa "Mais Por Menos" da Amazon, essa massa italiana é feita com ovos frescos de galinhas caipiras e grano duro 100% italiano. Sua textura e formato generoso são ideais para molhos rústicos como ragu de carne ou carbonara, oferecendo uma experiência gastronômica autêntica.

Utensílios em oferta para elevar o preparo

Para complementar o festival de massas, a Amazon também oferece utensílios de cozinha com descontos atrativos. O " coador para massas Mimo Style ", por exemplo, sai por R$65,57 neste sábado (7). Feito de aço inoxidável, é resistente e multifuncional, ideal para coar massas, lavar vegetais e até fritar alimentos. Ainda é fácil de lavar e pode ir à máquina lava-louças , tornando-se um item indispensável para cozinhas movimentadas.

Outro item que não pode faltar é a " máquina de macarrão Astro Mix ", que está com 37% de desconto, saindo por R$79,99. Essa máquina permite a produção de três tipos de massa: lasanha, espaguete e talharim. Feita de inox, é ideal tanto para uso doméstico quanto profissional. Com seis níveis de ajuste para a espessura da massa, o equipamento garante resultados precisos e de alta qualidade - tornando o preparo de massas frescas mais fácil e divertido.