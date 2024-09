Micro-ondas Panasonic de 21L - Reprodução / Amazon

Publicado 01/09/2024 11:00

Em dias de rotinas cada vez mais aceleradas, a busca por praticidade na cozinha se torna essencial. Nesse quesito, o micro-ondas Panasonic de 21 litros, em promoção por tempo limitado na Amazon , surge como uma solução eficiente para quem precisa otimizar o dia a dia. O modelo, disponível na cor branca e com uma elegante porta espelhada, está com R$160 de desconto, passando de R$689 para R$529.

E esse micro-ondas oferece funcionalidades que tornam o preparo de refeições simples e rápido. Equipado com uma potência de 700W e 10 níveis de ajuste, o aparelho atende desde as receitas mais delicadas até aquelas que exigem um aquecimento mais robusto. Com três receitas pré-programadas — pipoca, arroz e brigadeiro — o eletrodoméstico é um aliado tanto para os momentos de lazer, quanto para as refeições cotidianas. O novo painel de controle ainda facilita a leitura e a operação do aparelho, tornando-o acessível a todos os perfis de usuários.

micro-ondas Panasonic se destaca também pelo seu cuidado com a higiene e a segurança. Internamente, o revestimento antiaderente, quatro vezes mais fácil de limpar que modelos convencionais, garante que o aparelho esteja sempre pronto para a próxima receita, sem deixar vestígios de odores ou resíduos. A função “Desodorizador” é um diferencial que elimina o cheiro de pratos anteriores, permitindo que o preparo seguinte seja feito sem interferências. A segurança é reforçada com a trava eletrônica, ideal para lares com crianças.

Outro recurso interessante é a função "Pega Fácil", que posiciona o prato giratório na mesma posição em que foi colocado, facilitando o manuseio de pratos e recipientes quentes - especialmente em preparações de até cinco minutos. O modelo ainda conta com tecnologia antibacteriana testada em laboratório, inibindo a proliferação de 99,9% das bactérias, o que traz tranquilidade adicional na hora de preparar as refeições.