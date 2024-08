Mixer Multifree Mallory - Reprodução / Amazon

Publicado 29/08/2024 16:00

O mercado de eletroportáteis continua a se expandir com soluções cada vez mais práticas para o dia a dia na cozinha. Dentre as inovações recentes, o mixer Multifree Mallory surge como uma proposta que promete otimizar o preparo de alimentos, oferecendo versatilidade e eficiência em um único aparelho. Com a crescente demanda por produtos que unam praticidade e tecnologia, esse mixer se destaca pelo design sem fio e pela potência que surpreende. Mas é um bom investimento?

Equipado com uma bateria de lítio de 11,1V, o mixer Multifree Mallory traz uma autonomia que facilita o preparo de receitas variadas sem a limitação dos cabos. Essa característica, aliada às lâminas em aço inoxidável e ao Mix Up System, proporciona uma performance de alta rotação - atingindo até 14.000RPM. Isso significa que, além de garantir uma mistura homogênea, o aparelho realiza suas funções com maior rapidez, o que é essencial para quem busca agilidade na cozinha.

Um dos grandes atrativos do modelo, porém, é a sua multifuncionalidade. O mixer, que opera com um simples clique, também funciona como processador, batedor de massas e para bater claras em neve, bastando trocar o acessório correspondente. Essa versatilidade o torna um verdadeiro aliado no preparo de diversos pratos, desde sopas e purês até massas leves e intermediárias. A presença do braço em aço inox ainda permite que o aparelho seja utilizado diretamente em alimentos quentes, algo que muitos outros mixers disponíveis no mercado não oferecem.

Outro ponto forte do Multifree Mallory é a facilidade de manuseio e limpeza. Por ser desmontável, a higienização das peças se torna mais prática, o que é um diferencial importante para quem valoriza a rapidez no pós-preparo. E o copo ultra resistente que acompanha o produto garante durabilidade e segurança na hora de manusear o mixer.