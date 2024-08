Smart Super Big TV Samsung de 98 polegadas - Reprodução / Amazon

Publicado 28/08/2024

Na última semana, a Samsung trouxe uma nova dimensão ao mercado de televisores com o lançamento da DU9000, uma smart TV de 98 polegadas que promete redefinir a experiência de entretenimento doméstico. E com esse modelo, a marca sul-coreana entra definitivamente na disputa pelo segmento de telas gigantes, oferecendo um produto que alia tamanho impressionante a uma série de funcionalidades de ponta.

A DU9000 se junta à linha Crystal UHD, que até então tinha no máximo 83 polegadas, elevando o padrão de qualidade e inovação para um público exigente. Mas a nova TV se destaca não só pelo tamanho, como também pela proposta de ser um dispositivo multifuncional.

Sendo apresentada como uma TV "Tudo em 1", o aparelho integra recursos que vão além do simples ato de assistir a filmes ou séries. O Gaming Hub, por exemplo, é uma plataforma que permite acessar jogos na nuvem sem a necessidade de um console, bastando uma assinatura dos serviços Xbox Game Pass ou Nvidia GeForce Now. Já o Samsung TV Plus oferece uma vasta gama de canais gratuitos, ampliando as opções de entretenimento sem custo adicional.

A integração com o SmartThings ainda transforma a DU9000 em uma verdadeira central de automação residencial, permitindo que o usuário controle desde a iluminação até outros dispositivos conectados diretamente pela TV. E por trás de todas essas funcionalidades, a TV ainda vem equipada com a tecnologia Knox Security - que protege as informações pessoais dos usuários e assegura a integridade da rede, criando um ambiente digital seguro e confiável.

Imagem, som e preço

A imagem 4K com taxa de atualização de 120Hz aliada a tecnologia Motion Xcelerator também elevam a experiência em jogos, oferecendo fluidez e resposta rápida para quem utiliza consoles de última geração. No quesito de qualidade sonora, o dispositivo conta com o “Som em Movimento Virtual” e o “Som Adaptativo”, garantindo que a experiência auditiva seja tão envolvente quanto a visual.

Enquanto a DU9000 brilha como uma opção de alto desempenho, seu preço de R$32.999 , porém, a coloca fora do alcance da maioria dos consumidores. E para quem busca opções mais acessíveis sem abrir mão da qualidade, existem alternativas interessantes no mercado. Confira abaixo.

TVs em oferta neste momento

Já a Philips Série 7408 , com sua tela de 50 polegadas, se destaca pela integração com o Google TV, que oferece uma experiência personalizada de conteúdo e acesso direto à Google Play Store. A engine de imagem Pixel Precise UHD e o suporte a Dolby Vision/Atmos proporcionam uma qualidade visual e sonora que rivaliza com modelos mais caros, enquanto o VRR e ALLM garantem um desempenho otimizado para gamers - eliminando lags e melhorando a resposta da tela em jogos de nova geração. A conectividade avançada, com wi-fi Dual Band e Bluetooth 5.0, garante que a Philips Série 7408 ofereça uma experiência fluida e moderna, atendendo às expectativas dos consumidores mais exigentes. Está disponível por R$1.994,05 na Amazon

Para quem prefere a combinação de tecnologia de ponta e custo-benefício, entretanto, a smart TV LG UHD ThinQ AI de 50 polegadas aparece como uma excelente opção por R$2.338,90 . Com suporte para comandos de voz via Google Assistente e Alexa - além de integração com o Apple Airplay - a TV oferece uma interface inteligente que facilita a navegação e o acesso a conteúdos. O painel 4K HDR da LG proporciona imagens nítidas e vibrantes, enquanto as três entradas HDMI garantem versatilidade na conexão com outros dispositivos.

Outro destaque é a Samsung Crystal UHD de 55 polegadas por R$2.538,47 , que traz o Processador Crystal 4K para otimizar o conteúdo e elevar a qualidade de imagem a um novo patamar. Com recursos como Motion Xcelerator e HDR, a TV oferece uma experiência visual aprimorada, com cores mais vivas e detalhes mais precisos. O som adaptativo, que calibra automaticamente o áudio conforme a cena, e o controle remoto SolarCell, que dispensa pilhas e é recarregável por energia solar, mostram o compromisso da marca com a sustentabilidade e a inovação.