Forno elétrico Bancada Top Nardelli com capacidade para 60 litros - Reprodução / Amazon

Publicado 30/08/2024 16:00

A escolha de um forno elétrico envolve considerar diversos fatores, desde o espaço disponível na cozinha até a capacidade de assar diferentes tipos de alimentos. Selecionar um modelo que combine praticidade, eficiência e um bom custo-benefício é essencial para fazer uma compra acertada.Pensando nisso, O Dia Mais selecionou trêsque se destacam no mercado, com opções para diferentes perfis e necessidades. Confira abaixo.Em terceiro lugar dentre as opções que oferecem o melhor custo-benefício, o forno elétrico Bake Chef Mini da Black & Decker surge como uma opção compacta e funcional. Com capacidade de 9 litros, é ideal para quem busca um aparelho que esquenta rapidamente, ocupando pouco espaço na cozinha.Seu design em aço com pintura preta fosca traz sofisticação ao ambiente, enquanto as duas resistências garantem um cozimento uniforme. O Bake Chef Mini possui também um timer de 60 minutos e um seletor de temperatura que vai até 250°C, permitindo controle preciso no preparo dos alimentos.Mas, apesar de ser uma escolha acessível, o aparelho tem um acabamento um pouco frágil, e seus pés escorregam - o que pode exigir algum cuidado extra durante o uso. Atualmente, ele pode ser adquirido em oferta na Amazon por R$294,90 Subindo no ranking, em segundo lugar, está o forno elétrico de Bancada Top Nardelli , uma opção robusta para quem precisa preparar refeições maiores. Com uma capacidade de 60 litros, o modelo oferece espaço suficiente para assar desde pequenos pratos até refeições completas.Seu termostato ajustável, que varia entre 50°C e 300°C, junto à função de dourar, garante um resultado final de alta qualidade, deixando os pratos crocantes e dourados. A luz interna facilita o acompanhamento do cozimento, mas é importante destacar que a porta do forno esquenta bastante durante o uso - o que pode exigir cuidado ao manuseá-la. Disponível por R$494 na Amazon , o forno Top Nardelli combina praticidade e eficiência, sendo uma ótima opção para famílias.