Equipamentos de ciclismo estão em promoção. Confira! - Reprodução / Freepik

Equipamentos de ciclismo estão em promoção. Confira!Reprodução / Freepik

Publicado 31/08/2024 09:00

Pedalar exige não apenas paixão, mas também a escolha correta de acessórios que garantam segurança, conforto e desempenho. E os apaixonados por ciclismo encontram neste sábado (31), na Amazon, uma seleção imperdível de equipamentos com descontos que chegam a 58%.

Nesse sentido, as ofertas disponíveis em ciclismo reúnem itens essenciais para quem não passa uma semana sem pedalar, com preços que chamam a atenção. Confira abaixo:

Entre as opções, destaca-se o kit de luzes de bicicleta Coema , em promoção por R$39,90. Multifuncional, o conjunto pode ser utilizado tanto para ciclismo quanto para outras atividades ao ar livre, como caminhadas e acampamentos. Pode servir ainda como lanterna de emergência. Possui design avançado, com luzes recarregáveis via USB e bateria de lítio embutida, sendo ideais para pedalar à noite ou em locais de baixa visibilidade.

Para quem busca conforto, o assento de bicicleta confortável Winomo é outra excelente escolha, agora com 27% de desconto, saindo por R$54. O design oco do selim proporciona maior respirabilidade e conforto, além de facilitar a secagem. Equipado com uma bola de absorção de choque, o assento oferece uma pedalada mais suave, mesmo em terrenos irregulares. Ideal para diversos tipos de bicicletas, como estrada, montanha e equipamentos fixos, ele também conta com um design refletivo para maior visibilidade à noite.

Outro item que promete tornar a experiência de pedalar ainda mais agradável é a capa selim em gel para banco de bike , disponível por R$42,90. Com uma almofada de gel que absorve os impactos, a capa é anatômica e possui forro antiderrapante com cordão ajustável, garantindo que se mantenha firme durante o uso.

Mais ofertas para ciclistas

Manter os pneus sempre calibrados é fundamental para um bom desempenho ao pedalar. A bomba de ar para encher pneus Vonder , com 13% de desconto, sai por R$69,90, sendo indicada para encher pneus de bicicletas, motos e até carros. Prática e segura, é uma ferramenta essencial para qualquer ciclista.

A segurança é outro ponto crucial nessa atividade, e para proteger a bicicleta, o cadeado Tonyon com chaves Bing é uma ótima opção, agora por R$44,69. Com um sistema de chave que dificulta a abertura não autorizada e suporte para transporte no cano do selim, ele é resistente e prático.

Por fim, o capacete para adultos com tira ajustável, que está com 58% de desconto , é uma oferta imperdível, custando apenas R$33,87. Com design moderno e sistema de ventilação com 11 entradas de ar, o capacete garante segurança e conforto para ciclistas de todos os níveis.