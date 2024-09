Ar-condicionado de janela com 7.500 BTUs da Consul - Reprodução / Amazon

Ar-condicionado de janela com 7.500 BTUs da ConsulReprodução / Amazon

Publicado 05/09/2024 16:00

Enquanto o Inverno se encaminha para o fim, a previsão de dias mais quentes já começa a surgir no horizonte da Primavera, trazendo à tona a necessidade de preparar o lar para as próximas estações. E na busca por conforto térmico, a escolha do ar-condicionado ideal se torna uma questão importante. Entre os modelos mais populares do mercado, os de janela e split se destacam por atenderem a diferentes demandas, mas cada um com suas particularidades.Mesmo com um design mais robusto, ode janela continua sendo uma escolha prática, especialmente para quem busca uma instalação simples e direta. Projetado para se adaptar a aberturas já existentes, esse modelo é uma opção interessante para quem não quer ou não pode fazer grandes reformas. Além de compacto, o modelo de janela também oferece a vantagem de um sistema de renovação de ar em muitas versões, o que ajuda a manter o ambiente ventilado e livre de odores indesejados. Porém, é importante considerar que, por ter todas as suas funções concentradas em uma única unidade, ele tende a ser mais barulhento que os aparelhos split.Por outro lado, o ar-condicionado split se destaca pela eficiência e pelo silêncio, tornando-se uma escolha atrativa para quem prioriza um ambiente mais tranquilo. A separação entre a unidade interna e a externa permite que o ar seja distribuído de forma mais uniforme, enquanto o motor, posicionado do lado de fora, reduz o nível de ruído no ambiente. Modelos mais avançados, como os que utilizam a tecnologia inverter, oferecem ainda uma maior economia de energia, sendo uma solução vantajosa a longo prazo. E a possibilidade de controlar o aparelho via aplicativos ainda traz uma conveniência extra, permitindo ajustes de temperatura e horários mesmo à distância.Para quem está em busca de um ar-condicionado de janela, o Consul 7.500 BTUs surge como uma excelente opção , em oferta por R$1.489. Com design moderno e discreto, esse modelo é fácil de integrar à decoração do ambiente. O painel frontal removível facilita a limpeza, e o filtro de proteção ativa ajuda a manter o ar livre de ácaros, fungos e bactérias. A classificação energética “A” reforça a eficiência do aparelho, garantindo um consumo reduzido de energia.Outra alternativa interessante é o Springer Midea 7.500 BTUs , disponível por R$1.799. Esse modelo destaca-se pelo uso de fluido refrigerante ecológico R-410A, que é atóxico e não prejudica a camada de ozônio. Seu sistema de renovação de ar melhora a ventilação do ambiente, eliminando odores e fumaças. Também com o selo “A” de eficiência energética e serpentina de cobre, o Springer Midea combina durabilidade com desempenho.Se a preferência é por um modelo split, entretanto, o Philco Hi Wall Eco Inverter de 9.000 BTUs está em oferta por R$2.019,90 na Amazon . Esse aparelho oferece ciclos de ar frio, controle de temperatura digital e utiliza gás ecológico R32, garantindo eficiência e sustentabilidade. A classificação energética “A” e a função timer são recursos que proporcionam maior economia e praticidade, enquanto a possibilidade de instalação de um kit wi-fi amplia as opções de controle.Já para quem busca tecnologia de ponta, o LG Dual Inverter Voice + IA de 9.000 BTUs está disponível por R$2.399 . Esse modelo se destaca pela conectividade avançada, permitindo controle por voz via Google Assistente ou Alexa , além de contar com inteligência artificial integrada para ajustes automáticos de temperatura. Com resfriamento rápido e eficiência energética, é a escolha ideal para quem deseja aliar conforto e inovação.