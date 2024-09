Geladeira Consul Frost Free de porta única - Reprodução / Amazon

Publicado 03/09/2024 16:00

A Consul, marca conhecida por aliar qualidade e praticidade nos eletrodomésticos, está com descontos especiais em seus produtos disponíveis na Amazon. Para quem busca renovar a cozinha ou a área de serviço, agora é o momento ideal.

Pensando nisso, separamos algumas das melhores ofertas disponíveis, que incluem geladeiras, purificadores de água, micro-ondas e máquinas de lavar da Consul. Confira abaixo:

Um dos destaques em oferta é a geladeira Consul Frost Free de porta única , com capacidade para 300 litros, disponível por R$2.196,76. Esse modelo, que é um dos mais vendidos na Amazon, promete facilitar a vida dos usuários com seu sistema Frost Free, eliminando a necessidade de descongelar o congelador manualmente. Seu amplo espaço interno garante ainda mais praticidade no armazenamento dos alimentos.

Outro produto que chama atenção é o purificador de água Consul Eletrônico com refrigeração , em oferta por R$664,73. Além de ser compacto e moderno, o purificador oferece três níveis de temperatura – natural, fria e gelada – e possui um sistema de filtragem de alta qualidade, que elimina bactérias e o cloro da água. O modelo ainda conta com um sistema de troca de refil simples e rápido, que pode ser feito em apenas um passo.

Para quem busca agilidade na cozinha, porém, o micro-ondas Consul de 32 litros com porta espelhada e Menu Fácil está saindo por R$729,90. Ele facilita o preparo das refeições diárias e ainda possui a função “Tira Odor”, que ajuda a eliminar os cheiros de comida com apenas um botão. O design moderno do aparelho é um diferencial, trazendo um toque contemporâneo para a cozinha.

Já para a área de serviço, a máquina de lavar Consul de 12Kg com dosagem econômica e Ciclo Edredom é uma excelente opção, disponível por R$1.879,90. Com capacidade para 12Kg de roupas, permite reutilizar a água da lavagem, economizando recursos. A lavadora também conta com 16 programas de lavagem, o que garante eficiência no cuidado com diferentes tipos de tecidos, desde peças delicadas até edredons e tênis.