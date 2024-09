Caixinha de YoPro sabor chocolate com 250ml - Reprodução / Amazon

Publicado 02/09/2024 16:00

Não é de hoje que o mercado fitness está em alta, e as bebidas lácteas, ricas em proteínas, se consolidaram como uma escolha popular para quem busca praticidade e nutrição. Com a crescente demanda por produtos que atendem tanto a performance física quanto o bem-estar, as marcas têm investido em opções que combinam sabor e alto teor proteico.

Em um momento estratégico, diversas dessas bebidas entram em promoção, inclusive as da popular YoPro, oferecendo descontos atrativos para quem deseja potencializar sua rotina de treinos.

Entre as ofertas desta segunda-feira (2), destaca-se a caixa de YoPro sabor chocolate com 12 unidades de 220ml - agora por R$82,67 (22% OFF) . O YoPro é conhecido por sua fórmula que combina 15g de proteínas com um sabor delicioso, ideal para quem busca praticidade sem abrir mão de uma alimentação balanceada. Seja como parte do café da manhã, um lanche entre as refeições, ou até um reforço antes ou depois dos treinos, o YoPro Shake Proteico UHT se adapta perfeitamente à rotina ativa.

Outra oferta imperdível é a da caixa de WheyFit Parmalat sabor chocolate com 12 unidades de 250ml por R$69,90 (17% OFF). Esse produto se diferencia por ser uma bebida láctea rica em proteínas, sem adição de açúcares e zero lactose. Com 15g de proteínas por porção, é outra escolha prática para complementar a ingestão diária de nutrientes, oferecendo sabor e conveniência por um preço mais baixo.

Para quem procura algo mais especial, porém, a caixa de +Mu Bebida Proteica sabor chocolate com 12 unidades de 250ml está disponível por R$103,67 . Com 12g de proteínas por porção, zero lactose e apenas 100 calorias, essa bebida se destaca por ser uma opção saudável e saborosa - ideal para saciar a fome entre as refeições sem comprometer a dieta.

Outras opções em promoção incluem a caixinha de YoBem Bebida Láctea sabor Café Expresso de 250ml por R$7,99 . Com 15g de proteínas, sem adição de açúcar e baixo teor de gorduras, YoBem é uma escolha flexível, que pode ser consumida em qualquer lugar, desde a academia até o trabalho, sem a necessidade de refrigeração.

Por fim, a caixinha de 200ml Piracanjuba Bebida Láctea Quinoa, Linhaça e Chia com sabor Morango e Banana está em oferta por R$3,50 . Com polpa de fruta natural e benefícios antioxidantes, essa bebida é uma opção saudável e prática para o dia a dia, podendo ser comprada por unidade ou em grande volume.