Iluminação slim é tendência para 2024 - Reprodução / Freepik

Iluminação slim é tendência para 2024Reprodução / Freepik

Publicado 10/09/2024 16:00

A iluminação vem ganhando cada vez mais destaque durante obras de construção e reforma, não apenas como elemento funcional, mas também como uma peça-chave na criação de ambientes acolhedores e saudáveis. Estudos recentes reforçam a importância de uma boa iluminação no ciclo circadiano, o que tem impulsionado o mercado a investir em soluções que promovam o bem-estar.

Em 2024, essa tendência continua forte, com um foco crescente em saúde, conforto e inovação tecnológica. E entre as tendências de iluminação que seguem em alta neste ano, o minimalismo se destaca.

A ideia de que "menos é mais" continua a influenciar projetos de iluminação, que priorizam a simplicidade e a elegância. Luminárias com design geométrico e linhas limpas tornam-se protagonistas, permitindo que a luz realce os principais pontos de um ambiente, sem sobrecarregar o espaço com elementos desnecessários.

Outra tendência relevante são as luminárias slim, que combinam eficiência energética com um design discreto e sofisticado. Além de oferecerem uma distribuição luminosa uniforme, essas luminárias são práticas de instalar e contribuem para a economia de energia - uma preocupação crescente no cenário atual. É o caso do modelo LED de 6.000K da Elgin , que neste momento pode ser comprado por R$26,85 (18% OFF).

Por fim, a tecnologia e a conectividade mantêm seu lugar de destaque. As casas inteligentes são uma realidade cada vez mais acessível, com sistemas de iluminação que podem ser controlados remotamente, ajustados por comando de voz e até sincronizados com música. Esses produtos não só facilitam a rotina, mas também transformam a forma como as pessoas interagem com seus espaços. Neste momento, a luminária LED Ecospot Inteligente da Elgin pode ser comprada por R$69,10. Já a fita LED inteligente da mesma marca está saindo por R$149,99, com opção de parcelamento.