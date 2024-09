Purificador de água eletrônico da Consul - Reprodução / Amazon

Purificador de água eletrônico da ConsulReprodução / Amazon

Publicado 09/09/2024 16:00

purificador de água eletrônico da Consul é apresentado pela marca ao mercado como uma promessa de modernidade e praticidade para quem busca melhorar a qualidade da água em casa. Ganha destaque para o design compacto e elegante que se integra bem a diferentes estilos de cozinha, além de funcionalidades como o painel touch - que permite escolher entre três níveis de temperatura: natural, fria e gelada. Mas será que compensa a compra?

Bem, precisamos começar dizendo que a filtragem do eletrodoméstico é do tipo “classe A”, garantindo uma água mais pura e eliminando bactérias e o cloro, o que é fundamental para a saúde da família. E o sistema de troca do refil, que pode ser realizado com um simples giro, é um dos atrativos desse modelo. Para quem está acostumado com a complexidade de trocar filtros de um purificador de água mais tradicional, essa facilidade representa um avanço significativo. Destaque também para o alerta luminoso, que avisa quando é hora de trocar o refil.

Entretanto, nem tudo são flores. O preço de R$874,64 pode ser um obstáculo para muitos consumidores, especialmente quando comparado a outros modelos do mercado que oferecem funcionalidades similares por valores mais acessíveis. Neste momento, porém, é possível comprar o aparelho por R$649,99 (26% OFF) , exclusivamente pela Amazon.

Mas apesar desse ponto, o purificador de água Consul pode compensar pela praticidade e design, especialmente pelo painel touch. A possibilidade de instalação tanto na parede quanto na bancada oferece flexibilidade, e a bandeja removível facilita o uso com diferentes tipos de recipientes.

Para quem está disposto a investir um pouco mais por um produto que combine tecnologia e praticidade, o modelo da Consul pode ser uma boa escolha. A compra feita na Amazon ainda oferece a vantagem da entrega gratuita garantida.