Bola de vôlei de praia - Reprodução / Freepik

Publicado 12/09/2024 16:00

Com as praias do Rio de Janeiro sempre prontas para receber os amantes do esporte, jogar vôlei é uma das melhores maneiras de aproveitar o cenário e manter a forma. E nada melhor do que garantir o equipamento certo para essas partidas com promoções imperdíveis.

Nesta quinta-feira (12), selecionamos as melhores ofertas para você renovar seus artigos esportivos e dominar o vôlei de praia com estilo.

Se você procura uma rede de qualidade, a rede de vôlei de 9,5 metros , com 4 faixas sintéticas, está em oferta por apenas R$100,05. Ela é a mais vendida na Amazon e se destaca pelo material plástico resistente, que garante durabilidade em qualquer partida, seja amadora ou profissional.

Quer um kit completo para jogar como nos campeonatos? O kit vôlei de praia na cor azul , por R$268,85, traz uma rede oficial com faixas de poliéster, além de uma fita de marcação com fixadores para delimitar a quadra. Com tratamento anti-UV, esse conjunto é perfeito para resistir às condições climáticas enquanto você se diverte com os amigos.

E não dá para jogar sem uma boa bola, certo? Por isso, a bola Penalty XX1 , feita de poliuretano, está saindo por R$139,90. Essa bola oferece um excelente controle para as jogadas na areia. Mas se você busca algo mais voltado para treinos, a bola Wilson Shoreline é outra ótima opção por R$135, com um design moderno e linhas coloridas, perfeita para aprimorar sua performance na quadra.

Para completar, a bomba de ar manual com bico inflador , por R$42,90, é um item essencial para qualquer jogador. Compacta e fácil de carregar, essa bomba é ideal para garantir que a bola esteja sempre em perfeitas condições de jogo.

Se o foco for evitar lesões, porém, a joelheira terapêutica MagnétiCalm , em oferta por R$49,98, traz a inovação de tecnologias magnéticas e calor infravermelho, proporcionando suporte e alívio durante as partidas. E, para os tornozelos, a tornozeleira estabilizadora Foot Hand , por R$55, é feita de neoprene e oferece compressão para maior estabilidade durante os movimentos.