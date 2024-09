Sandália Kenner New Summer - Reprodução / Kenner

Sandália Kenner New SummerReprodução / Kenner

Publicado 14/09/2024 09:00

A marca Kenner, famosa por seu estilo único e confortável, está em destaque neste momento com promoções em variados modelos na Amazon. E se você é um dos que já ouviu a batida envolvente da música "De Kenner", do rapper FBC com o DJ Vhoor, sabe o impacto cultural que esses chinelos têm, especialmente no Verão brasileiro. O hit celebra o estilo de quem usa a marca, que há anos é sinônimo de autenticidade e personalidade nos pés de muitos.

Kenner que aparece em oferta é o E um dos modelos daque aparece em oferta é o "New Summer", com 23% OFF , saindo por R$84,90. Esse modelo promete uma leveza fora do comum, com um cabedal em gel de nitrila, tiras resistentes e uma palmilha macia com relevo de microesferas. O solado de borracha vulcanizada oferece excelente aderência, até mesmo em pisos molhados - ideal para os dias mais quentes.

Outro destaque é a " sandália Kenner Rakka ", que mantém o estilo robusto e tradicional. Com seu solado tratorado, mistura texturas que simbolizam força e personalidade, disponível por R$169,90. A versatilidade do modelo garante que a Kenner continue sendo uma escolha para quem busca conforto e estilo em qualquer ocasião.

Já o design slim da " sandália Kenner Red " traz uma leveza inigualável. Disponível por R$119,99, esse modelo proporciona a sensação de estar descalço, graças às linhas internas que reduzem o atrito com a pele. A ideia é oferecer um caminhar confortável e cheio de atitude.

E a " sandália Kenner Slide Go ", com 23% de desconto, está saindo por R$154,90, sendo ideal para quem busca um visual atemporal. Com um design que mistura texturas e a robustez característica da marca, o modelo é prático e versátil, combinando com diferentes estilos.

Para completar, a " sandália Kenner Kivah " aparece por R$159,90, sendo um verdadeiro símbolo da cultura urbana. Sua força e personalidade são traduzidas no design e na resistência do material, oferecendo conforto e durabilidade para quem gosta de marcar presença.