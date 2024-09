Lavadora de alta pressão Plus 2200 Wap com 1.500W de potência - Reprodução / Amazon

Publicado 16/09/2024 16:00

Se você está em busca de praticidade e eficiência para aquelas limpezas pesadas do dia a dia, talvez tenha acabado de encontrar a solução ideal: a lavadora de alta pressão Wap Ousada Plus 2200 está com uma oferta imperdível ! O modelo, que normalmente custa mais de R$600, agora aparece com R$160 de desconto. Um alívio para o bolso e, claro, para quem lida com a faxina pesada de calçadas, paredes e veículos.Com 1.500W de potência e pressão máxima de 1.750 PSI, essaé perfeita para eliminar a sujeira mais teimosa sem muito esforço. O grande diferencial da Wap Ousada Plus 2200, porém, é que ela ainda ajuda a economizar até 80% de água em comparação com a tradicional mangueira de jardim. É força, eficiência e economia, tudo no mesmo produto.Outro ponto que facilita a vida de qualquer dono de casa é a praticidade no manuseio. A lavadora Wap vem equipada com uma mangueira de 3 metros, alça e rodas que permitem transportá-la com facilidade. Sem contar o sistema Stop Total, que corta o fluxo de água e a energia automaticamente ao soltar o gatilho, economizando eletricidade e aumentando a durabilidade do motor. É o tipo de tecnologia que faz a diferença quando o objetivo é poupar tempo e energia durante as tarefas domésticas.E tem mais: o engate rápido da mangueira garante uma montagem sem complicações - nada de perder tempo procurando ferramentas! Seja para lavar o carro, tirar a sujeira da moto ou até deixar as paredes de casa brilhando, a Wap Ousada Plus 2200 é a aliada que você precisava.