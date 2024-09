Super liquidificador e processador Masterchef Mallory - Reprodução / Amazon

Super liquidificador e processador Masterchef MalloryReprodução / Amazon

Publicado 15/09/2024 11:00

liquidificador e processador Masterchef da Mallory se apresenta para o consumidor como uma opção robusta e versátil, especialmente para aqueles que desejam mais praticidade na cozinha - e podem pagar um pouco mais por isso. Com design moderno e sofisticado, o modelo oficial da famosa competição gastronômica chama atenção pelo painel touchscreen e seus dois copos em tritan — um material leve, resistente e livre de BPA.

Voltado para quem busca otimizar o preparo de receitas saudáveis e variadas, o eletroportátil combina potência e eficiência, com funcionalidades que prometem extrair o máximo de nutrientes dos alimentos. E o destaque do Masterchef Mallory está em seu motor de 1.000W, capaz de triturar alimentos de diferentes texturas, desde folhas e talos até cubos de gelo.

Suas lâminas de aço inoxidável garantem também uma ultra extração de nutrientes, proporcionando preparos mais saudáveis e saborosos. O equipamento ainda oferece três funções principais: "Pulsar", "Misturar" e "Turbo". A função "Misturar" é ideal para receitas mais delicadas, enquanto a "Turbo" é recomendada para ingredientes mais rígidos ou congelados. Já a função "Pulsar" permite ainda ajustar a textura, perfeita para quem gosta de alimentos bem picados.

E com dois copos de tamanhos diferentes, um de 400ml e outro de 1 litro, ambos com tampa do tipo squeeze, o Masterchef Mallory se mostra adequado para uma rotina corrida. Ele facilita o preparo de sucos, smoothies, shakes, molhos, e até mesmo o café moído na hora. A versatilidade se torna um ponto forte do produto, com a promessa de não desperdiçar nada, garantindo que cada ingrediente seja aproveitado ao máximo, mantendo o valor nutricional e a textura perfeita.

Outro ponto relevante é a praticidade na hora de limpar e guardar. Já o painel touchscreen não só confere um visual moderno, como também facilita a operação, com comandos simples e precisos. Com um toque, o aparelho já começa a trabalhar, o que faz toda a diferença no dia a dia.