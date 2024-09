Luminárias aparecem em oferta por tempo limitado - Reprodução / Freepik

Luminárias aparecem em oferta por tempo limitado Reprodução / Freepik

Publicado 17/09/2024 16:00

Se você está buscando renovar a decoração da sua casa, uma luminária nova pode ser o toque adicional para trazer mais estilo e aconchego ao ambiente. As luminárias não só garantem uma iluminação adequada, como também transformam o espaço com seu design. E para facilitar a sua escolha, preparamos uma curadoria especial com alguns modelos que estão com ótimos descontos na Amazon neste momento.

luminária de chão é resistente e durável, podendo ser usada com lâmpadas de filamento LED. Uma peça versátil que combina estilo e funcionalidade. Para quem aprecia um visual retrô, a luminária de chão em estilo retrô é uma excelente opção, e está disponível por R$295,12. Esse modelo tem 140cm de altura e está disponível em três cores: branco, preto e cobre. Com seu design elegante, é ideal para salas de estar, quartos ou escritórios, proporcionando uma meia luz charmosa. Feita de alumínio e com pintura eletrostática, essade chão é resistente e durável, podendo ser usada com lâmpadas de filamento LED. Uma peça versátil que combina estilo e funcionalidade.

Outra excelente oferta é o abajur de chão , disponível por R$73,32. Com 50cm de altura e estrutura em madeira, oferece uma iluminação suave e aconchegante. O difusor de tecido ajuda a espalhar a luz de forma agradável, e o design discreto faz com que ele combine facilmente com diversos ambientes - como salas, quartos ou escritórios. Esse modelo é ideal para quem quer iluminar sem gastar muito, sem abrir mão de qualidade.

Mas se você está procurando uma luminária compacta para a mesa , a luminária curvada vintage para mesa está à venda por R$109,99. Com estilo retrô, esse modelo apresenta tubo de alumínio com pintura que não descasca e uma base em madeira MDF. Simples, mas elegante, é ideal para quem precisa de uma luminária prática e bonita para estudos ou trabalho.

Para quem gosta de um toque criativo, porém, a luminária Lua Cheia é uma opção encantadora, por apenas R$24,99. Com tecnologia de impressão 3D, essa luminária reproduz com precisão a aparência da lua e traz uma iluminação suave e quente. Com 11cm de diâmetro, funciona com baterias e pode ser usada em qualquer ambiente, trazendo um ar místico e relaxante para o espaço.

Por fim, se você procura uma opção funcional para o seu escritório, a luminária articulada de escritório por R$98,46 é perfeita. Com design moderno, é articulável e pode ser ajustada para diferentes ângulos e alturas. Esse modelo aceita lâmpadas de LED ou incandescentes de até 60W, e pode ser instalada em mesas ou superfícies com garras. Uma solução prática para quem precisa de uma iluminação precisa durante o trabalho ou estudos.