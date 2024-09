Conjunto de louças Certified International - Reprodução / Amazon

Publicado 24/09/2024 16:00

Renovar a cozinha é um dos momentos mais empolgantes para quem gosta de dar um toque especial à casa. Seja por estilo, praticidade ou modernidade, a escolha de louças e panelas adequadas faz toda a diferença no dia a dia e nas refeições. Com tantas opções no mercado, é possível encontrar peças que combinam beleza, funcionalidade e, claro, descontos imperdíveis.

Se você está planejando uma renovação, aproveite para conferir algumas opções que, além de agregarem estilo, estão com ótimos preços neste momento. São louças e panelas que não apenas embelezam a cozinha, mas também foram projetadas para resistir ao tempo e ao uso diário, garantindo praticidade e durabilidade.

Para quem busca algo clássico e elegante, por exemplo, o serviço de jantar e chá Schmidt está em oferta por R$329,66 (com 10% de desconto) . A marca, conhecida por sua qualidade desde 1945, oferece o modelo Pomerode, com 20 peças de porcelana branca e relevo. Ideal para quem deseja um toque atemporal à mesa.

Outra opção interessante é o conjunto de louças Certified International , em oferta por R$640,40 (19% de desconto). Com um design inspirado nos mares e tons de azul, essa coleção de melamina pesada foi projetada pelos Tre Sorelle Studios. Duráveis e perfeitas tanto para ambientes internos quanto externos, as peças são práticas para o uso diário e podem ir à lava-louças.

Se você busca algo mais acessível, entretanto, o conjunto de louças quadradas Gibson está por R$272,88 na Amazon , com R$50 OFF adicionais para clientes Prime. Esse conjunto é resistente e versátil, ideal para quem precisa de louças duráveis para diversas ocasiões, seja um jantar à beira da piscina ou um churrasco em família.

Outra oferta imperdível é a do kit com 6 travessas altas retangulares , por R$169,97. Com uma construção robusta e espessura superior ao padrão, essas travessas são ideais para servir pratos variados com elegância e praticidade. Além de serem fáceis de limpar, são empilháveis, facilitando o armazenamento.

Jogos de panelas

Para quem está de olho em panelas, porém, o jogo de panelas Paris Tramontina , em oferta por R$464,75 + R$ 50 OFF para clientes Prime, é uma excelente escolha. Com revestimento antiaderente Starflon Max e tampas de vidro temperado, essas panelas garantem um cozimento uniforme e seguro. O conjunto é composto por 10 peças, sendo ideal para quem cozinha diariamente.

Outra ótima opção é o jogo de panelas Tramontina Sicilia , em oferta por R$564 - com 22% de desconto. Feito de alumínio com revestimento antiaderente, essas panelas garantem um preparo rápido e uniforme dos alimentos. Também podem ir à máquina de lavar louças, facilitando a rotina.

Mas se você prefere algo ainda mais sofisticado, o jogo de panelas Solar Tramontina está com 10% OFF, por R$658,95. Totalmente feitas em aço inox, essas panelas são duráveis e preservam o sabor dos alimentos, sendo uma escolha clássica e funcional para quem busca praticidade no preparo das refeições.